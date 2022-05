Orquesta cooperativa: la Delio Valdez se prepara para hacer bailar al NEA

La Delio Valdez, orquesta de cumbia cooperativa, se prepara para hacer bailar al nordeste argentino este fin de semana con la presentación de su sexto disco El tiempo y la serenata. La banda que recupera la tradición orquestal de Latinoamérica se presenta esta noche en Corrientes y mañana en Misiones. El trombonista, Damián “Chango” Chavarría, dialogó con elDIARIO de la Región sobre su modelo de autogestión, el proceso creativo de las canciones, su último material discográfico gestado en pandemia y su futuro musical.

Chavarría profundizó en las particularidades de la banda: es una orquesta y es cooperativa. La palabra orquesta viene del griego y originalmente significaba “lugar para danzar”. Este grupo de 14 músicos recupera ese significado y se sirve de instrumentos y estilos tan diversos del continente para con la cumbia de base hacer bailar al público. “Es una banda de cumbia argentina que intenta interpretar la cumbia latinoamericana a su manera”, explicó el trombonista. También profundizó en el modelo de gestión: “Todo lo que hace a la Delio está pensado por los socios que son a la vez los músicos y músicas”.

En sus letras recuperan instrumentos, sonidos y letras que hacen referencia a las identidades latinoamericanas. Es el caso de Cumbia de Río, una canción sobre la devoción de San Baltazar en Corrientes que además retrata imágenes del Litoral. El trombonista comentó: “La Delio es una banda muy federal, a través de su música y de su arte intentan mostrar un poco lo que hay en nuestro continente”. El músico consideró que es posible gracias a la autonomía del modelo autogestivo: “Es lo que más nos gusta de ser independientes, tener la libertad de mostrar cosas que capaz para las grandes industrias no significa mucho”.

Dentro de la trayectoria de la banda que va a cumplir 13 años se combina obras originales del grupo con arreglos propios de cumbias pertenecientes al cancionero latinoamericano. Tiene influencias de la tradición andina, salsa, rock, jazz o reggae. La orquesta cuenta con una sección rítmica de seis músicos (Pedro Rodriguez voz, timbal con bombo y tambora; Sebastían Aguero tumbadoras; Tomás Arístide güiro y/o maracón, Marcos “Pollo” Díaz bongó y tambor alegre, Manuel Cibrian voz y guitarra, León Podolsky bajo eléctrico), una sección de sietevientos (Agustina Massara, Pablo Broide saxofón alto y tenor, Santiago Moldovan clarinete, Milton Rodriguez y Damian Chavarria trombones, Pablo Vazquez Reyna y Agustin Zuanigh trompetas). Dentro de la cooperativa también está Lula Urondo, ilustradora permanente.

VISITA AL NEA



Por primera vez llegan a Corrientes con entradas casi agotadas, ¿cuáles son las expectativas?



Es muy grande la expectativa porque venimos girando hace un par de años y fuimos a casi todos los lugares. Estas eran provincias que hace rato queríamos visitar, sabemos que la gente nos escucha, que sienten aprecio por el proyecto y ahora ir en el marco de la presentación del disco va a ser fantástico. Arrancar ahí la gira de presentación de disco es un buen augurio y son provincias muy bonitas de visitar.

¿Con qué se puede encontrar el público en el espectáculo?



Invito a la gente a través de la orquesta que se asome, que venga a ver a la Delio, ahora vamos a estar en Corrientes en Concepto Yapiré con entradas que siguen a la venta en www.plateanea.com. Y mañana estaremos en Misiones pero esperemos que pronto estemos en Chaco. Es una banda de cumbia argentina que intenta interpretar la cumbia latinoamericana a su manera, la cumbia colombiana a su manera, la cumbia argentina a su manera. Es una banda de músicos trabajadores que todos los días trabajan en su proyecto.

COOPERATIVISMO Y AUTOGESTIÓN



Eligieron el cooperativismo como forma de organización, ¿cómo adoptaron este modelo?

La Delio es una orquesta de músicos y tiene la particularidad de organizarse de manera cooperativa que es poco común para los proyectos musicales, proyectos cooperativos musicales no sé si hay muchos. Se dio muy orgánicamente, desde siempre tuvimos un modo de organización horizontal, la banda surgió en 2009 y en 2018 conseguimos la matrícula. La cooperativa está regulada por el INAES, ahora estamos bajo la legislación pero desde siempre el espíritu fue cooperativista, se organiza autogestivamente y de una manera horizontal en la que todos opinamos, en la que cada uno deja su aporte y así se va construyendo el colectivo cultural que somos.

¿Por qué decidieron conformarse como cooperativa?



Siempre funcionó de manera cooperativista, nos organizamos mediante asambleas que es el mecanismo que tenemos para organizarnos. Nos fuimos perfeccionando con el tiempo, cada uno llevando una propuesta y después en la asamblea general en la que estamos todos los socios se vota y se elige el camino para donde queramos ir. Después de un tiempo de manejarnos así en lo informal ya la Delio tomó un crecimiento que necesitaba una estructura más ordenada de trabajo y ahí surgió la idea de hacernos cooperativa, de pasar a la legalidad y dejar la informalidad de lado.

La forma de trabajar y de movernos y manejarnos no cambió para nada, solo que ahora tenemos una matrícula, ese papel que dice que somos una cooperativa legal y formada y regulada y nos da muchas facilidades y nos ordena también mucho el trabajo. Asumimos todas las tareas en la cooperativa o elegimos el camino y después nos asesoramos con otra gente.

Todo lo que hace a la Delio está pensado por los socios que son a la vez los músicos y músicas, desde el aspecto comercial, los discos, el videoclip, la lista de temas, el vestuario y las fechas y los lugares. Este fin de semana vamos a ir a Misiones y a Corrientes y esa es una deuda que teníamos hace tiempo, vamos a presentar nuestro nuevo disco que es El Tiempo y la Serenata.

EL TIEMPO Y LA SERENATA

Este disco fue creado y grabado durante la pandemia, ¿cómo fue el proceso?



Este disco fue hecho en pandemia, en ese momento, lejos de quedarnos quietos, el espíritu y la energía de todo el colectivo hizo que nos pusiéramos en movimiento y en acción. Rápidamente trabajamos durante ese periodo en gestar este disco que necesitábamos, que ya teníamos temas compuestos, lo grabamos. Salió el año pasado pero no lo pudimos presentar, porque licenciamos a Ivonne Guzmán por su maternidad y ahora arrancamos la presentación full del disco con ella, con toda la orquesta en el escenario. Es bastante particular el disco, tiene todos los colores de la cuarentena, de la pandemia que sufrimos y es muy introspectivo.

¿Cómo hicieron para transformar el proceso de un disco en contexto de pandemia?



Si hubo algo que nos hizo gambetear el encierro fueron las reuniones, juntarnos, descubrir plataformas virtuales como el Meet, el Zoom. A través de esas reuniones fuimos armando una comisión para el disco, al ser cooperativa tenemos comisiones de todo, de vestuario, de todo, organizamos el trabajo así. Nos encontrábamos semanalmente, cada uno llevaba su tema, lo escuchaba, hacíamos reuniones con el productor. Fue un proceso bastante transparente de poder presentar los temas y llegado el proceso final de elección de temas. Lo disfrutamos y poco a poco tambien fuimos gambeteando el aislamiento.

La Delio se enriquece de diferentes estilos, ¿cómo es esa experimentación sonora?



La Delio es una orquesta de 14 músicos y músicas y cada uno lleva su bagaje musical propio, cuando estamos de gira por las rutas siempre escuchamos música y suena de todo, salsa, cumbia, rock and roll, folclore, samba, chacarera, mucho reggae. Todo eso nos va penetrando y después se vuelca en las salas de ensayo, en alguna idea musical, en algún giro en el que intentamos ponerlo en práctica. Para la gente que nunca vio el show y presta atención va a notar que de repente hay momentos reggae mezclados con la cumbia como anfitriona.

La canción Cumbia de Río habla de la devoción a San Baltazar y la cultura litoraleña, ¿cómo fue el proceso creativo?



Ese es un tema que hizo nuestro saxofonista, Pablo, que a la vez es el presidente de la cooperativa, es una canción que cuando la escuchamos nos resultó poco convencional, novedosa a lo que es el repertorio. Al principio costó entenderla porque es un lenguaje que para los otros, para los porteños que no tenemos contacto con la cultura litoraleña. Pablo es un gran investigador, le gusta inspeccionar, es muy curioso, es muy inteligente. De repente cuando nos presentó todo eso fue como mucha información de golpe, después cuando las fuimos escuchando en las reuniones de los viernes de la comisión del disco nos pareció súper interesante y que nos representaba. El nos fue contando un poco de la cultura litoraleña que la canción almacena y nos gustó y queríamos que esté en el disco. Con este tema poder ir a la región va a estar buenísimo, ojalá tenga un buen recibimiento.

En la canción también se destaca la mistura con el guaraní…



La Delio tiene eso de ser una banda muy federal y a través de su música y de su arte intentan mostrar un poco lo que hay en nuestro continente, que muchas veces no se muestra. Tenemos la libertad al autogestionarnos de mostrar cosas como esta que están buenísimas. Es lo que más nos gusta de ser independientes, de tener esa libertad de mostrar, capaz para las grandes industrias no significa mucho o no le dan relevancia. Está bueno que se visibilice y poder contar otras culturas a través de las canciones.

También realizaron múltiples colaboraciones, ¿qué destacas de la experiencia?



Estamos descubriendo poder trabajar y articular otros proyectos, el año pasado hicimos colaboraciones muy buenas. No es fácil porque nosotros aprendimos a regularnos y a trabajar en grupo siendo 15, por ahí cuando aparece otro proyecto cuesta y también con tanto nombre. Hicimos colaboraciones con Los Palmeras, con Abel Pintos, con Karina, son bandas muy grandes, estamos descubriendo ese camino, la verdad es que nos gustó mucho, dio buenos resultados, la gente les gustó, las recibió bien, las escucha.

¿Qué sigue para La Delio Valdez?



Y este año a la par de la gira empezamos a grabar nuevos temas, con la presentación del disco y las colaboraciones. Hay un poco de todo pero paciencia, no queremos spoilear nada, estamos con mucho trabajo y pensando en la presentación de dos Luna Park para agosto, para una banda que viene tan desde abajo o que se las arregló sola de manera independiente poder hacer dos Luna Park es un montón.