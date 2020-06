Pablo Moyano: «Hugo no nos va a quebrar ni mandar a la B»

Pablo Moyano, actual vicepresidente de Independiente, defendió la actual gestión encabezada por su padre Hugo, tras los conflictos con los jugadores por deudas de sueldos y luego de los cambios de entrenadores del primer equipo en los últimos tiempos.

«Hay deudas que no han vencido e Independiente tiene deudas para cobrar, de Brasil, de México. Les digo a los muchachos que se preocupan tanto por las finanzas de Independiente que se queden tranquilos, que Hugo no nos va a quebrar ni mandar a la ‘B’ como lo han hecho otros dirigentes», expresó a La Oral Deportiva (AM 630).

«En seis años hemos cometidos aciertos y errores; pero. ganamos dos títulos internacionales y tuvimos problemas económicos, que hemos solucionado. Pero el ataque es permanente, como si fuese el único club que los tuviese», agregó.

Además, aseguró que la gestión también se ve reflejada en las remodelaciones que hicieron en el estadio Libertadores de América: «Se viene haciendo mucho trabajo hace seis años y agarramos con un estadio en construcción. Era una caja de cartón con un balde de baño y hoy podemos llegar a tener la final de la Copa Libertadores en nuestra cancha».

Por otra parte, al ser consultado sobre su relación con Claudio Tapia, presidente de la AFA y cuñado suyo, sorprendió con su respuesta: «Hace 16 años que no hablo con el presidente de AFA. No le tengo miedo a nadie. En Independiente hemos defendido la posición de Independiente siempre que hemos tenido que reclamar algo».

Además, aseguró que charlará con el capitán del equipo, luego de haber solucionado las deudas con aquellos que habían iniciado reclamos. «La semana que viene seguramente me junte con el Chino (Silvio) Romero por Zoom y trataremos de ir limando algunos temas que nos quedaron pendientes, auqnue lo principal era saldar la deuda», dijo.

LA FIFA ABRIRÁ EL MERCADO DE PASES

La FIFA aprobó ayer la apertura del mercado de pases antes del final de la temporada y permitirá a los jugadores estar hasta en tres equipos diferentes durante un mismo año de competencia, como parte de una flexibilización transitoria de sus normativas en el marco de la pandemia de coronavirus.

Tras un proceso de consulta con federaciones, ligas y clubes, el Bureau del Consejo de la FIFA aprobó un nuevo paquete de enmiendas transitorias.

«A fin de evitar problemas relativos a futbolistas desempleados, los jugadores podrán inscribirse en un máximo de tres clubes y jugar partidos oficiales en tres clubes en la misma temporada», dice el primer punto de medidas.

«Con el objetivo de que los clubes finalicen la temporada 2019/20 con su plantilla original y permitir la planificación del calendario futbolístico, aquellas federaciones cuyas temporadas se disputan en dos años diferentes podrán iniciar el ‘primer periodo de inscripción’ de la temporada 2020/2021 antes de terminar la 2019/20, siempre que se cumplan ciertas condiciones», concluye.