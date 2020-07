Pablo Zabaleta no le cerró las puertas a San Lorenzo

El defensor Pablo Zabaleta, quien quedó libre de West Ham de Inglaterra tras no renovar contrato, aseguró que no le quiere «cerrar las puertas a San Lorenzo», pero se mostró cauto a la hora de amagar con un regreso al club donde se formó.

«Yo no le quiero cerrar las puertas a San Lorenzo, pero hay otras cuestiones y prioridades. Mi vínculo con el club siempre va a estar, vuelva o no. Siempre voy a ser un agradecido de por vida a San Lorenzo porque me dio la posibilidad, me formó como jugador y como persona, y trato de no olvidarme de eso», dijo el lateral.

El defensor de 35 años, quien milita en el fútbol inglés desde 2008 (con casi una década en Manchester City), indicó: «Si me llama Tinelli (presidente de San Lorenzo) es una opción a evaluar, porque puedo llegar a tener dos o tres alternativas».

«No quiero descartar nada, hay que esperar un poquito para ver cómo está la situación en las próximas semanas. Tampoco quiero prometer que volver a Argentina es una prioridad porque no lo es ya que la AFA y los clubes están evaluando cuál es la fecha ideal para volver a entrenar», expresó en diálogo con Fox Sports.

EL SANTO DIJO “NO”

Ayer, desde San Lorenzo le bajaron el pulgar a cualquier posibilidad al lateral de 35 años. «Es una posición que tenemos muy bien cubierta», reconocieron desde la dirigencia.

El plantel comandado por Mariano Soso cuenta con tres laterales derechos: Marcelo Herrera, Víctor Salazar y Gino Peruzzi. Incluso no ven con malos ojos que uno de los tres emigre para seguir con la reducción del plantel.

Hasta el momento en este mercado de pases del Azulgrana se fueron Nicolás Navarro, Gonzalo Rodríguez (se retiró), Gerónimo Poblete y Adam Bareiro.

EL GLOBITO BUSCA REFUERZOS

Tras dejar en libertad de acción a una decena de jugadores, Huracán y su entrenador Israel Damonte buscan llenar el vacío con materia de la Primera Nacional.

Así, por pedido del cuerpo técnico, la dirigencia inició los sondeos por los mediocampistas Facundo Mater (Nueva Chicago) y Nicolás Previtali (Atlanta), y por los laterales Julián Navas (Independiente Rivadavia Mza.) y Raúl Lozano (Quilmes).

Mater tiene 21 años, es volante por derecha en el club de Mataderos, donde tiene contrato hasta mediados del año que viene. Previtali, de 24 años, es mediocampista defensivo y fue uno de los mejores jugadores de Atlanta, que terminó como líder de la Zona “A”.

En tanto, para reforzar el puesto de lateral derecho tras las salidas de Carlos Araujo y Gonzalo Bettini, Damonte tiene preferencia por el regreso de Cristian Chimino, quien renovaría en Patronato; pero, también sugirió a Navas (26 años), que terminó su contrato con los mendocinos, lo eso facilitaría su llegada. Por su parte, Lozano (22 años) es más complicado porque tiene contrato vigente con Quilmes.