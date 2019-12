Papp no se otorgó aumento como “un gesto hacia adentro y afuera”

El intendente Adalberto Papp no percibirá aumento de sueldo, y donará el 50 por ciento del sueldo al Hogar N° 4. Este gesto sirve de guía para los aumentos de los concejales y funcionarios. Sin embargo, Adalberto Papp decidió mantenerlo, tal y como estaba hasta la fecha: $53.877 de básico, más gastos por representación, más título profesional.

«En 4 años no nos dimos ese aumento y no queremos hacerlo, si bien la ley lo permite y de hecho es lo que se hace en muchos municipios de la provincia. Entonces, este año, como el resto de los comienzos de sesiones, a mí me congelaron el sueldo», es decir, solicitó expresamente a los concejales que no le aumenten el sueldo. «Quiero que sea equitativo y justo lo que se hace y se dieron los aumentos en 4 años de acuerdo a la inflación y cobrábamos tanto los empleados, como así también el intendente, los concejales y los funcionarios, pero nunca nos dimos un aumento anticipado» afirmó Papp.

«Propongo esto, porque hay muchos empleados municipales, a los que hay que sumarle los contratados y la lista de los programas sociales. Entonces, es una masa de recursos importantes y creo que no es el momento de aumentarme el sueldo, porque sino, no estaríamos siendo coherentes con lo que decimos respecto a ser equitativos y justos y tener la posibilidad de que todos puedan vivir dignamente. No sé si es mucho o poco, pero es un ejemplo que quiero dar a la comunidad de Villa Ángela para que vean que vinimos a trabajar para el pueblo y no solo en los dichos y las palabras, sino también en los hechos concretos» explicó y agregó «por eso les digo que mi sueldo seguiré siendo mismo y cuando lleguemos a un acuerdo en paritarias con los gremios municipales, por ley recaerá también un aumento para el ejecutivo y los concejales» afirmó.

Por último, es preciso remarcar que el intendente Adalberto Papp continuará donando el 50% de su sueldo al Pequeño Hogar N°4, lo cual significa otra muestra de su compromiso con la comunidad, manteniendo su discurso de austeridad, ahorro y transparencia con hechos concretos.

Prensa municipal