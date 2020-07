Para Boca, la única prioridad es el defensor chileno Isla

La prioridad absoluta para el Consejo de Fútbol de Boca es la contratación de Mauricio Isla, el defensor chileno de 32 años, quien quedó libre tras tres temporadas en Fenerbahce turco. La propuesta está sobre la mesa hace rato y espera respuesta, por sí o por no.

«Las únicas conversaciones que tuve fueron tres o cuatro con Román (Riquelme, el vice 2º). El resto lo maneja mi representante», afirmó el jueves anterior el zaguero desde España, donde pasa sus vacaciones.

A su vez, en dicha conversación manifestó que «esto no es un tema de dinero», sino que «también tiene que ver la pandemia».

Otra cuestión que consideró influyente es que en su carrera (exUdinese, Juventus, QPR, Olympique de Marsella y Cagliari) no jugó en el continente, con lo que el traslado familiar implica.

Su esposa Gala Caldirola dio más precisiones. «Tenemos la mudanza lista esperando el destino. A él le hace mucha ilusión jugar en España; pero, también sé que Boca es un equipo grande, que tiene nombre y le llama la atención. Además, está cerca de Chile. Cada lugar tiene algo que nos gusta», apuntó.

Mientras tanto, en el Xeneize esperan la respuesta en una dilatada negociación, que compite con otras del Viejo Continente.

REUNIÓN POR MARCONE

A lo largo de esta semana se realizará una reunión entre dirigentes de Boca e Independiente. Del lado del Rojo aguardan conocer qué es lo que pretende el Xeneize para intentar conseguir la incorporación de Iván Marcone, el gran anhelo de Lucas Pusineri.

Desde Avellaneda hicieron una oferta para incorporar a préstamo al mediocampista; pero, fue rechazada. El jugador, reconocido hincha del Diablo, llegó a Boca en enero de 2019 procedente de Cruz Azul y por una cifra cercana a los ocho millones de dólares.

Los dirigentes de Boca como mínimo esperan recuperar la inversión realizada, por lo que un trueque por Silvio Romero no sería viable.

Sin embargo, hay otros jugadores en conflicto (como Juan Sánchez Miño y Cecilio Domínguez), quienes en algún momento sonaron como rumor.

JUAN FOYTH, DESCARTADO

En medio de la búsqueda por armar el plantel, en Boca surgieron rumores que indicaban la posibilidad de una llegada a préstamo de Juan Foyth, defensor de Tottenham. Sin embargo, pronto quedó descartado de ambas partes. Así lo dejó en claro el jugador.

“Mis agentes no me dijeron nada del interés de Boca. Sí me preguntaron periodistas pero les dije que mi primera opción es quedarme en Europa”, afirmó Foyth.

Y, agregó: “No pienso en volver a la Argentina. En este momento lo mejor es seguir en Europa. Es lo que quiero y lo que seguramente va a buscar el club, ya sea con una venta o un préstamo. Por mi futuro y porque el sueño de todo jugador es estar en Europa, lo mejor es quedarme acá y buscar continuidad”.

VÉLEZ CONSULTÓ POR HURTADO

Vélez se mueve raudo por el mercado de pases y reforzar el ataque es una deuda pendiente. Cerrado lo de Cristian Tarragona, Mauricio Pellegrino quiere más y en las últimas horas partió un contacto rumbo a La Ribera.

Jan Hurtado es el nuevo objetivo del Fortín, que sondeó a Boca para averiguar qué pediría por una cesión del venezolano de 20 años, quien llegó al Xeneize hace una temporada y cuyo contrato vence a mediados de 2023.

Sin embargo, la idea de Boca es no prestarlo en la Argentina, excepto que se incluyera en la negociación con Independiente por Silvio Romero. Sí estarían abiertos a venderlo, aunque el jugador pretendería seguir en el club.

MAC ALLISTER QUIERE REVANCHA

Luego de lograr la permanencia con Brighton en la Premier League, Alexis Mac Allister recordó su breve paso por Boca y aseguró que le gustaría volver en el futuro, aunque consideró que le queda mucho camino por recorrer en Europa.

«Espero algún día poder tener una revancha; pero, también quiero dejar pasar el tiempo», afirmó el mediocampista de 21 años, donde analizó: «Llegué como un jugador que no iba a tener posibilidades y terminé teniendo muchísimas chances.

Fueron seis meses maravillosos». Por otra parte, manifestó que «estar en Boca es difícil de disfrutar por toda la vorágine, toda la presión».

UN DESEO PORTUGUÉS

El delantero portugués, Gonçalo Paciência, quien juega en Eintracht Frankfurt aseguró que le gustaría jugar en Boca y reveló que su fanatismo por el club de la Ribera viene desde pequeño, justamente en tiempos en los que el Xeneize anda en la búsqueda de un centrodelantero.

«Me encantaría jugar en La Bombonera», aseguró el atacante luso de 25 años. Y, agregó: «Siempre intento saber un poco más de Boca y ahora que juego con (David) Abraham, que no es de Boca pero es argentino, hablamos mucho de eso, seguimos muchos partidos juntos. Cuando los amigos de Abraham vienen acá, él les dice ‘a Gonçalo le gusta Boca’ y me empiezan a contar las historias…».