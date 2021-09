Paritarias: ATE reclama una recomposición del 10% y la reapertura al diálogo

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) solicitó al Gobierno provincial la reapertura salarial, remarcando una suba de al menos el 10%. Al respecto, Mario Bustamante, secretario General explicó a elDIARIO de la Región, “entendemos que, así como Nación prepara una batería de medidas y propuestas económicas, aquí también estamos en la necesidad de una apertura de paritarias e inmediatamente conceder un 10% de recomposición salarial al básico (el cual ronda los $29.000) a los trabajadores de planta”.

DESCONTENTO Y MENSAJE EN LAS URNAS

Bustamante analizó el resultado del oficialismo tras las primarias del 12 pasado, “son muchas las deudas que tiene este Gobierno con los estatales y eso les explotó en la cara en las elecciones. Tenemos un 33% de trabajadores que están precarizados, los cuales brindan servicio al Estado en negro. Además, hay cosas que hacen ruido y nos preocupa, como el discurso del gobernador previo a las Paso, en la cual afirmó que aumentó un 45% a lo estatales desde que asumió, lo cual no sabemos de dónde sacó ese número. En segundo lugar, expresó en ese anunció que el último18 por ciento concedido representa una suba en las becas y ayudas sociales de aproximadamente $35.000. Ahora dentro de esa ayuda social hay trabajadores estatales precarizados que vienen desarrollando su tarea hace 18 años. Por ejemplo, los trabajadores del Programa Experto, los de Desarrollo Social, de Cultura, Turismo, Educación, etc. Gente que está siendo negreada. Es en este punto donde los gobiernos han puesto muchas fichas porque han multiplicado a las modalidades de contratación basura, lo cual nos deja con este escenario de precariedad”, remarcó.

DIÁLOGO CANCELADO CON ATE

El referente gremial repudió la actitud del Ejecutivo de cerrar los canales de dialogo con ATE, “debería haber una mayor apertura, porque en ningún momento hemos tenido prenda con el gobierno. Mientras que otros sindicatos si han recibidos, por ejemplo, UPCP, con el cual realizaron acuerdos políticos partidarios, mientras que nosotros nos encontramos con las vías de diálogo cortadas. En esto responsabilizó al ministro de Hacienda, Santiago Pérez Pons, porque desde que asumió como interlocutor ha cortado totalmente el dialogo con nosotros y por ende no podemos acceder a todos los acuerdos que teníamos para poder seguir avanzando. Estas actitudes han provocado el enojo de muchos compañeros y compañeras, por lo que claramente no acompañarán con su voto a ningún gobierno que no quiera sentarse a dialogar”, analizó.

Por último, enfatizó que de parte del sindicato siguen abiertos a la convocatoria para dialogar, “entendemos que esta es la vía para llegar a acuerdos. Para eso está el sindicato. Nos sorprende que luego de que el Gobierno se comprometiera a fortalecer las vías de comunicación, se encuentran haciendo lo contrario, actuando exactamente igual que la gestión de Domingo Peppo”, finalizó.