Paro en Cultura: “Entendemos que el conflicto se debe a malas políticas en gestiones anteriores”

Pormenorizando aún más la situación de los trabajadores en lo que refiere a sus magros salarios, López expresó: “En la Casa de las Culturas hay un acatamiento bastante grande del paro, sobre todo con respecto a todos los sectores que están contenidos en esta institución, como son: la técnica, recepción, ballet contemporáneo, lenguajes artísticos, departamento de música, orquesta sinfónica, coro. También, dentro de la parte de limpieza, tenemos cinco personas trabajando en cooperativas, ellos están hace casi seis años. Incluso, tenemos contratos con Fiduciaria del Norte con sueldo que no superan los 13.000 pesos.

En cuanto a los compañeros precarizados, hoy disponen de sueldos de hasta 20.000 pesos, cifra que se logró el año pasado remarcando la desigualdad entre los precarizados. Realmente, tenemos un abanico de situaciones distintas de contrataciones dentro de la Casa de las Culturas”.

MÁS TRABAJADORES SE SUMAN

López añadió que otros compañeros se sumaron a la medida de fuerza: “Teníamos una actividad organizada por el Ministerio de Cultura de la Nación, la cual era competente al departamento de música, pero los compañeros y compañeras técnicos decidieron acatar el paro ante la actividad que requería del auditorio de la Casa y obviamente el departamento de música también se sumó al paro que se mantiene hasta el 24 del corriente”.

SIN PERMANENCIA

Otro de los delegados, Víctor Ayala, remarcó que si bien la medida continúa, se ha optado no realizar la permanencia como en semanas atrás: “Entendemos que no es necesario porque se está dando un marco de negociación de nuestros compañeros precarizados, entendemos que es una muestra y gesto de que buscamos resolver la situación, pero eso no quiere decir no vayamos a continuar los 61 compañeros que pasamos a planta en el 2019 luchando por el pago de nuestras bonificaciones. Yo cuando inicié la permanencia lo hice para cobrar el 100% de mi salario a la fecha solo nos han propuesto un aumento de $5.000, suma, pero no es lo que deberíamos estar percibiendo. Vamos a organizarnos sin dudas nuevamente porque la lucha de los 61 es por el pago de las Bonificaciones y eso a la fecha no está resuelto».

ASAMBLEAS

“El paro continúa hasta la semana que viene, pero la novedad refiere que el 14 ingresó a la ATE una nota con seis puntos desde el directorio del Instituto, en el marco de respuesta al conflicto de la condición salarial de los precarizados y precarizadas, por lo que el 16 realizamos una asamblea general de manera virtual para tratar de manera colectiva, analizando sobre todo lo que corresponde al punto uno, el cual establece un aumento salarial del 30, 20 y 17,5 por ciento referidos a los diferentes montos que se perciben. Destacando que entre los sueldos más magros están los $ 7.500 que cobran tres compañeras que están trabajando en el Botánico Schulz de Colonia Benítez; por lo que luego de un largo análisis definimos solicitar una mesa de negociación para charlar acerca de una propuesta que surgió en esta asamblea y que solicita al directorio que los valores de aumento sean superiores entendiendo que la crisis económica deja en desventaja y en desigualdades gravísimas al conjunto de trabajadores y trabajadoras ante los gastos básicos. Por lo que solicitamos que nos concedan este pedido de los trabajadores de ser recibidos en una mesa de negociación”, explicó Valeria González.

A su vez, López añadió que el lunes habrá una nueva asamblea general para seguir analizando el resto de los puntos presentados por el directorio: “Nos hemos reunido también en la jornada del viernes para discutir el segundo punto referido a la propuesta de la patronal, teniendo en cuenta para lo que será el presupuesto 2021, teniendo conciencia de los números que están manejando al día de hoy el Instituto de Cultura y la desigualdad inimaginable a la cual los compañeros y compañeras están expuestos, poniéndolos al tanto de toda esta numérica, compartir la información también para que empecemos a tener conciencia de donde estamos parados y que es lo que tenemos que empezar a visibilizar, ya que nunca se cumplió el 1% que nos corresponde por ley al Instituto. De hecho, en el balance de años anteriores tampoco se ha cumplido, incluso desde que Cultura tiene un rango ministerial.

El presupuesto que hoy se maneja es verdaderamente muy bajo, deja en claro de cómo se utiliza el dinero de la gestión cultural y como también se empobrecen los sectores de la institución. En la actualidad, tenemos un panorama más claro, donde todos los compañeros y trabajadores entendemos que esta situación es consecuencia de malas políticas o simplemente de falta de interés de todas las gestiones que han pasado por nuestra institución. Seguiremos de paro, volveremos a asamblea el lunes, al marco de estas cuestiones seguiremos en lucha hasta cuándo y en cuanto tengamos una respuesta acorde a todo lo que está sucediendo en nuestra provincia y en nuestro país. Cultura son los trabajadores”, finalizó.