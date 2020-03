Parte de coronavirus actualizado: son 14 los nuevos casos positivos

El Ministerio de Salud Pública informó que, hasta las 21.30 de hoy, fueron confirmados 14 nuevos casos positivos de coronavirus en la provincia. Las muestras fueron analizadas en el Instituto Malbrán de Buenos Aires y en el laboratorio del hospital Perrando de Resistencia. Además, en conferencia de prensa, la titular de la cartera, Paola Benítez, brindó detalles acerca del fallecimiento ocurrido hoy de un paciente con coronavirus.

En total son 46 los casos confirmados de COVID-19 en la provincia y dos fallecimientos. De los nuevos confirmados, ocho muestras fueron analizadas en la provincia por lo que se sabe que seis tuvieron contactos estrecho con personas diagnosticadas previamente y dos importados, uno proveniente de Singapur y otro de España. El resto fue informado a última hora de este martes (luego de la conferencia de prensa brindada por la ministra de Salud) por el Instituto Malbrán, por lo cual se continúa investigando los nexos epidemiológicos.

A partir de esta semana la provincia se encuentra habilitada y ya comenzó a realizar los estudios de las muestras, lo que agilizará los procesos (las enviadas al Malbrán demoran, en promedio más de 72 horas) y anticipará medidas preventivas para evitar contagio. “A la fecha, se han elevado 344 muestras, de las cuales 300 en analizan en Malbrán y 44 en Chaco”, agregó Benítez.

El paciente fallecido hoy era un hombre de 53 años que se encontraba internado en una institución de salud privada de Resistencia desde el 14 de marzo de 2020. Según pudo determinar el equipo de la Dirección de Epidemiología, contrajo la infección de una paciente que fue anteriormente confirmada con el diagnóstico de coronavirus. “En relación a los antecedentes médicos del paciente, si bien no presentaba enfermedades de base, es una excepción dentro de la regla, pero también puede existir, cuando no hay factores de riesgos asociados”, indicó.

Contagio por contacto estrecho

La ministra aclaró que no está confirmada la circulación viral en la provincia hasta el momento. Solo contagios por contacto estrecho, que se dio, principalmente entre los trabajadores de la salud, que no la adquirieron de pacientes, sino de reuniones y conglomerados, que son grupos de personas de contactos estrechos que compartieron lugares en común. “En un momento, se habló de que el primer caso confirmado del hospital Perrando podría ser el inicio de la circulación viral, pero en el transcurrir de los días se pudo obtener mayor información y determinar que esta persona tuvo contacto con personas del exterior, asumimos que el contacto vino de allí. Circulación viral será cuando un paciente no tiene nexo, sin contacto estrecho, positivo, o del exterior”, explicó.

En ese contexto, indicó que los médicos que tuvieron contacto con los casos confirmados, están cumpliendo aislamiento social absoluto que establece el protocolo vigente. “Al conocerse el contacto con el caso positivo, fueron aislados y se tomaron las muestras: algunos casos dieron positivos y otros del mismo hospital resultaron negativos”, agregó la ministra.