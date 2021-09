PASO: aseguran la presencia de casi el 90% de las autoridades de mesa

A sólo algunas horas de la primera cita electoral en todo el país, la jueza con competencia electoral en la provincia de Chaco, Zunilda Niremperger, desmintió rumores al respecto de la posible ausencia de las autoridades de mesa y explicó la organización que se llevará adelante para el desarrollo del acto democrático, para lo cual remarcó los detalles del protocolo previsto frente a la situación del COVID-19 en estas Primarias.

Al respecto, Niremperger dialogó con Radio Provincia y comentó que este viernes se están distribuyendo las últimas urnas para Resistencia, mientras se avanza con la capacitación para los presidentes de mesa y delegados. “De la última elección a esta se han aumentado a 450 los establecimientos de votación, esto es porque tratamos de evitar las aglomeraciones, entonces se habilitaron menos cantidad de mesas, solamente 8 en cada establecimiento”, comentó.

En cuanto a la designación de autoridades, explicó que los nombramientos se llevaron adelante por sorteo al azar sobre cinco personas: “Esto tenía finalidad de que podamos cubrir las bajas que siempre existen, entonces se designaron cinco y fuimos disminuyendo porque sólo se van a pagar a dos autoridades”, señaló, y aclaró, respecto a versiones periodísticas, que “tenemos la convicción de que van a ir –las autoridades-, porque se están capacitando hasta hoy, no vamos a tener inconvenientes. Ayer leía la tapa de un diario que decía ‘se prevé que el 50% de las autoridades no van a ir’, y la verdad es que no sé de dónde sacaron esa información, porque nosotros prevemos que vamos a tener casi el 80% – 90% que va a cubrir, porque es el que se ha venido capacitando”.

“Estamos totalmente convencidos de que el acto eleccionario se va a desenvolver con toda tranquilidad como corresponde, y que las personas que se han responsabilizado van a prestar su servicio”, insistió la jueza, aunque explicó que, en caso que se produzca un faltante “siempre tenemos personas que puedan sustituirlos, y en última instancia se deberá tomar a alguien de la fila, que hemos ya recomendado a los delegados no deberán ser mayores que sean de riesgo”.

En esa misma línea, Niremperger recalcó el uso “elemental” del tapaboca para la votación, el respeto por el distanciamiento social en las filas (que se organizarán fuera de los establecimientos), revisar previamente el lugar de votación designado y acudir con un bolígrafo personal. “Muchas personas que votaron en determinado lugar ya no lo van a hacer ahí, y van a tener que ir a otro establecimiento cercano a su domicilio”, advirtió, y remarcó que “sin barbijo no se va a poder entrar al establecimiento electoral”.

En relación a las personas que sean consideradas contacto estrecho o presenten síntomas compatibles de COVID-19 y deban cumplir el aislamiento, la jueza explicó que “deben llamar a la autoridad sanitaria para que les expidan una certificación, y serán exceptuados de emitir su voto”. Además, comentó que a la organización se sumará un ‘facilitador sanitario’, que tendrá a su cargo el control de las medidas de bioseguridad y, en caso de que alguien manifieste síntomas en el lugar de votación, se avisará a Salud Pública para tomar la intervención correspondiente.

Proyección de los resultados

Luego de las declaraciones del ministro del Interior de la Nación sobre una posible demora en la entrega de los escrutinios, la jueza local explicó que “nosotros tenemos estructura propia”, y señaló que “al final del recuento de votos de cada mesa, se va notificando al centro de cómputos en forma inmediata”.

En ese sentido, aclaró que los resultados preliminares comunicados por las autoridades de mesa “no son oficiales”, sino que corren por cuenta de las autoridades públicas que los dan a conocer. “Esos datos son fehacientes, pero no son los definitivos” aclaró, y aseguró que el resultado final, “recién se conocerá a partir del día martes, que se va a realizar el escrutinio y sabremos con exactitud”.

El Tribunal Electoral estará de guardia durante la jornada eleccionaria

La ciudadanía podrá realizar consultas por teléfono o al correo electrónico del Tribunal Electoral el próximo domingo ya que permanecerá de guardia desde las 8 y hasta las 18. Podrán realizarse al número 362 – 4441003 (fijo) / 362 – 4005200 (WhatsApp). O al email mesadeentrada@electoralchaco.gob.ar

La decisión se debe a la simultaneidad de Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias – P.A.S.O – que se realizarán el próximo 12 de septiembre para elegir candidatos a diputados nacionales y provinciales.

Además, informan que la administración y organización de este Proceso Electoral se encuentra a cargo del Juzgado Federal con Competencia Electoral – Secretaria Electoral Nacional Distrito Chaco, ubicado en Juan Domingo Perón N° 650, teléfono 362-4425550 / 362-4458103 / 362-4421308, correo electrónico: jfresistencia.secelectoral@pjn.gov.ar, y para remitir constancia justificación de no emisión de voto por Covid-19: justificaciones.elecciones2021@gmail.com. (Fuente: FOCO)