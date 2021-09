PASO: Chaco define candidatos para ediles y diputados nacionales

Luego de múltiples propuestas electorales de los candidatos, llegó el momento de las elecciones Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO). Al igual que todo el país, la provincia participará para finiquitar las listas de candidatos para diputados provinciales y nacionales de los distintos espacios políticos.

Tras este domingo, los chaqueños deberemos volver a las urnas el 14 de noviembre, cuando se desarrollarán los comicios generales para la consagración de los nuevos legisladores.

Estas fechas fueron modificadas por ley después de un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas, que atendieron la excepcionalidad de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de coronavirus y postergaron las elecciones que originalmente estaban previstas para el 8 de agosto (las PASO) y el 24 de octubre (las generales).

En los comicios a nivel nacional, la Cámara de Diputados renovará 127 bancas. El que más arriesga es el bloque opositor: de sus 115 escaños, Juntos por el Cambio renueva 60. Para el oficialismo será la oportunidad de nutrir un volumen legislativo. Con 119 diputados, a 10 del quórum propio, arriesga 51.

LISTAS PJ

Los electores chaqueños se encontrarán con 20 boletas durante la jornada, entre los cuales podrán escoger en los cuartos oscuros.

Quien más opciones presenta es el Partido Justicialista, el cual define internas entre ocho listas: la 501 R, está encabezada por Juan Manuel Pedrini para precandidato diputado nacional y a Mariela Quirós para provincial.

La 501 N, con Marcela Muladino y María Encina; la 501 E, Rubén García y Silvio Del Balzo; 501 F, Claudia Miño y Alicia Gómez; 501 G, Carlos Ayala y Juan Carlos Arguello; mientras que el resto de las listas S, L y K solo presentan precandidatos a ediles con Mariela Benavento, Jorge Brites y Walter Espinoza, respectivamente.

CHACO CAMBIA

La alianza que cuenta con referentes del radicalismo y Juntos por el Cambio también define internas. La lista 503 A, estará encabezada por Juan Carlos Polini para precandidato a Diputados, mientras que Leandro Zdero encabeza la de provinciales.

La 503 B, cuenta con Roy Nikisch y Fernando Romero; mientras que 503 C, va con Diego Jara e Ivan Goyker.

RESTO DE LAS LISTAS

Los demás partidos presentan solo una lista en busca de dar con el mínimo de votos (en la provincia deben conseguir el 0,75%, mientras que a nivel nacional el 1.5%) para presentarse el 14 de noviembre.

Vamos con Vos, va en la 504 A con Carlos Martínez y Patricia Lezcano.

Acción Chaqueña con 156 encabezada con Rubén Cañete y Rubén Galassi.

Ciudadanos a Gobernar, 179 con Luis Cabrera y Gustavo Amann.

El Frente Integrador con la 201 con Juan Carlos Bacileff Ivanoff y con Dario Augusto Bacileff.

El Frente por la Educación y el Trabajo, con la lista 609, solo presentó una lista de precandidatos para diputados provincial, encabezada por Claudia Taborda.

Lealtad Popular tendrá a Atilio Velázquez liderando la 604.

El Movimiento Izquierda, lista 90, tiene a Aurora Escobar como precandidata a diputados nacionales, mientras que Raul Castells encabeza la de ediles.

El Partido Obrero conformó la lista 71 con Claudio Cobas y Samanta Salas.

Por último, la Sociedad Organizada Independiente busca llegar a las generales para pujar por un lugar en el parlamento. Alfredo Rodríguez encabeza la lista 618.

¿SIN SORPRESAS?

Cabe recordar que el licenciado en Ciencias Políticas Alejandro Pegoraro analizó para este matutino, el panorama electoral de las provincias de la región, vaticinando que tanto en Chaco como en el resto del Nea no habría grandes sorpresas en las PASO, ya que los oficialismos cuentan con cierta comodidad, frente a oposiciones que, a su entender, no supieron solidificarse como alternativa política, “me baso en dos cuestiones: lo primero, es que las provincias han logrado de alguna manera resistir los embates de la pandemia con diferentes herramientas y en varios niveles. Por supuesto que todas tienen algún punto para destacar, pero desde el costado netamente político, encontramos en todos los casos a una oposición que no supo o no quiso aprovechar de alguna manera este escenario. Esto lo sostengo porque analizándolos desde un punto de vista discursivo, ya que todos los mensajes de los partidos opositores han sido muy débiles, es decir que ninguna supo de alguna manera capitalizar los peores momentos del oficialismo. Cabe aclarar que no se trata esto de hacer política en la pandemia, sino de mostrar una opción alternativa, es por esto que políticamente no habrá grandes sorpresas”, apuntó. El politólogo ejemplificó su postura situándose en nuestra provincia, “si tomamos por ejemplo a Chaco, hablamos de una provincia con un enorme problema de transparencia, que va de la mano con la problemática fiscal y si bien el Gobierno está mostrando acciones de interés público, lo fiscal es una bombita que si la gestión no logra organizar las cuentas puede ser un problema a mediano plazo. Nadie de la oposición habla de esto”.

“Por esto me baso en que los oficialismos están con una ventaja bastante considerable, que se debe mucho más al papel débil de la oposición que a los méritos propios”, finalizó.