Pasó el debate legislativo provincial

En el hotel Platinum de Villa Ángela, se realizó el primer debate chaqueño para las candidaturas legislativas de noviembre. Cerca de la 21.30 inició el debate. a cargo del moderador seleccionado, el periodista Jorge Morello.

Recién, más cerca de las 22, pudieron iniciar su presentación los cuatro candidatos participantes. Dario Bacilef Ivanoff del Frente Integrador, fue el primer orador que arrancó contando que el espacio político nació en 2009 y “no hace distinción ideológica”. Habló del clientelismo político y punteros partidarios que se llevaron el dinero.

A su tiempo, Rodrigo Ocampo del Frente de Todos remarcó: “soy el candidato más joven” y tener “la convicción de aportar a una construcción federal” de la provincia, destacó pertenecer a una familia trabajadora y su paso por el Gobierno chaqueño. El candidato estuvo en reemplazo de Mariela Quirós, quien adujo problemas familiares.

Por su parte, Samantha Salas del Partido Obrero enfatizó en su presentación los seis femicidios que acumula Chaco este año, así como el transfemecidio de Fabiola Ramírez. Remarcó que hubo “un Estado ausente” ante las denuncias contantes.

Leandro Zdero, de la coalición radical Chaco Cambio, no dejó de apuntar también a la inseguridad y gastó sus minutos en una interpelación directa al sector trabajador como la docencia, fuerzas de seguridad, jubilados, comerciantes y personal de salud.

Sobre el primer ítem propuesto de desarrollo económico, Bacilef Ivanoff señaló que esos recursos que el oficialismo destaca como superávit, no se vuelcan “en nuestros trabajadores, productores y empresarios”. Denunció que no existen incentivos y promociones fiscales para el empresariado, por “una mala administración”. Volvió a apuntar “al clientelismo” del Gobierno y subrayó el tema de la energía a la energía y a la quita de los subsidios otorgado a las empresas

“Si el estado no funciona y los servicios públicos no funciona, no puede haber desarrollo humano”, dijo el candidato y tuvo la primera coincidencia a viva voz con Zdero.

Ocampo hizo hincapié en el pago de salario en tiempo y forma. Además, habló del “ambicioso” Plan Chaco Reactiva, que incluye a los 69 municipios. “A tiempos de pandemia le sucedemos tiempo de recuperación”, expresó. En la réplica, se preguntó que hicieron los candidatos radicales en Chaco en tiempo de macristas. Remarcó que la pérdida de empleo y cerrado de negocios fue prepandemia, en tiempo macristas. Aun así, se hizo cargo de las acusaciones por falta de empleo y respondió que se trabaja en la reconversión del mercado laboral. Reconoció que el principal problema es la falta de empleo, pero que hace 14 meses se viene recuperado. Destacó el impulso de varios programas nacionales en Chaco en pos del crecimiento humano.

Zdero inició punzante afirmando que “la fábrica de pobres es la única que crece, el 70% de los chaqueños está por debajo de la línea de pobreza”. En un correlato de Cambiemos, agregó que apoyarán “al que genera empleo, pero también al que quiere trabajar también”. Propuso un plan y un modelo de alianza con el campo. “La provincia no tiene un plan. Pensamos que iban a entender el mensaje, la gente quiere trabajar”, dijo. De forma sorpresiva y aislada, también nombró a los desmontes y a los femicidios en la provincia. Fue el responsable del asesinato del monte chaqueño”.

Sobre desarrollo humano, nombró la precariedad de los servicios básicos, las escuelas, la salud. No dejó de nombrar la pérdida de clases presenciales. “Tenemos una deuda para incluir y con los jóvenes”, señaló.

El candidato radical, en otra clara coincidencia con Bacilef Ivanoff, dijo que el problema de piquetes se soluciona “poniendo orden”.

Salas fue quizás la expositora más sólida, y que generó un debate espontáneo con lo expuesto. “Me encantaría vivir en la provincia de Ocampo”, dijo y señaló que, como docente, los salarios dejan aún mucho que desear. Denunció el modelo productivo chaqueño es a base de desmontes, siembra de soja y agrotóxicos. “Un modelo defendido por radicales y peronistas”, manifestó, “dónde loss afectados son los niños y las comunidades indígenas”.

También habló de dos grandes deudas que no sentaron postura los demás espacios: el pase a planta de personal público y el reclamo por un salario igual a la canasta familiar. “También presentamos un proyecto contra los desmontes”, dijo e indicó que los dos partidos más grandes no se expresaron. “El Partido Obrero acompañó a esos desempleados del que hablan”, apuntó. “Un impuesto a las grandes fortunas del agro y del sistema financiero, porque necesariamente aquellos que más ganan lo hacen con recursos de la provincia y de los trabajadores”, fue una de sus propuestas. También criticó al candidato del Frente Integrador que, según aseguró, viene a continuar con el “garrote” hacia el pueblo trabajador.

“Se han creado ministerios que no sirvieron. El 70% de la población más pobre son mujeres”, manifestó en otro punto y propuso la creación de un Consejo Autónomo de Mujeres. Salas fue la única en hablar de Educación Sexual Integral.