PASO en el NEA: “El papel débil de las oposiciones no permitirá grandes sorpresas”

A pocos días de las PASO, elDIARIO de la Región analizó el panorama electoral de las provincias del Nordeste (Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones), junto al licenciado en Ciencias Políticas y director de Politikon, Alejandro Pegoraro, el cual adelantó que no ve una jornada con muchas sorpresas en ninguna de las provincias, “lo que fui observando de cómo se encaró la cuestión, indica que cada uno de los gobiernos- por una cuestión lógica-mostró sus mayores logros. De esta manera nos encontramos con que Chaco, envía un mensaje desde el oficialismo, transmitiendo que ‘lograron sostenerse durante la pandemia’, es decir que se aguantó los sopapos de ésta y después de pasar por el peor momento la provincia tuvo un ‘crecimiento exponencial’ según el Gobierno. Por lo tanto, lo que hay que hacer es consolidar el proceso político para continuar en esta senda del crecimiento”, afirmó.

En cuanto a la disputa de bancas en la Legislatura, Pegoraro remarcó: “Lo que se juega es un equilibrio parlamentario, pero todo indicaría que se va a sostener de manera similar a como está ahora. Es decir, un peronismo con mayoría de bancas, Juntos por el Cambio haciéndose de algunas y el PO seguramente quedando afuera, por lo que habrá que ver quien se adueña de ese lugar en disputa”.

NORDESTE

Con respecto al resto de las provincias que conforman la región, Pegoraro apuntó a que en Corrientes se aprecia uno de los oficialismos más marcados junto a Misiones. “Con la victoria de Gustavo Valdés en Corrientes, ECo buscará que se haya continuidad también en lo legislativo.

En Misiones no está nada en discusión, de hecho, en las legislativas provinciales el oficialismo ganó caminando.

Por el lado Formosa, lo que remarca el Ejecutivo es que tuvieron la mejor administración sanitaria, pero no menciona en ningún momento el retroceso en la actividad económica, apoyándose que han sido los mejores del país en manejar la pandemia por los indicadores de contagios y fallecidos. Cabe aclarar que, si bien la oposición hizo mucho ruido, avalado principalmente por varios medios de comunicación opositores, el apoyo popular seguirá decantándose por el oficialismo. Me inclinó por esta posibilidad porque dudo que el formoseño haga caso a la campaña potenciada por los medios, quizás si haya una disminución leve en el apoyo, pero creo que el justicialismo seguirá vigente”, sostuvo.

OPOSICIONES DÉBILES

Por último, Pegoraro defendió su proyección para la jornada electoral basándose en “dos cuestiones. Lo primero, es que las provincias han logrado de alguna manera resistir los embates de la pandemia con diferentes herramientas y en varios niveles. Por supuesto que todas tienen algún punto para destacar, pero desde el costado netamente político, encontramos en todos los casos a una oposición que no supo o no quiso aprovechar de alguna manera este escenario. Esto lo sostengo porque analizándolos desde un punto de vista discursivo, ya que todos los mensajes de los partidos opositores han sido muy débiles, es decir que ninguna supo de alguna manera capitalizar los peores momentos del oficialismo. Cabe aclarar que no se trata esto de hacer política en la pandemia, sino de mostrar una opción alternativa, es por esto que políticamente no habrá grandes sorpresas”, apuntó. El politólogo ejemplificó su postura situándose en nuestra provincia, “si tomamos por ejemplo a Chaco, hablamos de una provincia con un enorme problema de transparencia, que va de la mano con la problemática fiscal y si bien el Gobierno está mostrando acciones de interés público, lo fiscal es una bombita que si la gestión no logra organizar las cuentas puede ser un problema a mediano plazo. Nadie de la oposición habla de esto. Otra cuestión es que desde que asumió el ministro Pérez Pons el Ejecutivo dejo de informar todo lo referido a lo fiscal, incluso dejado de publicar la recaudación propia, apoyándose solo en un medio en específico. Tampoco comparte la coparticipación que transfiere a los municipios; desde lo económico no informa más nada. Por esto me baso en que los oficialismos están con una ventaja bastante considerable, que se debe mucho más al papel débil de la oposición que a los méritos propios”, finalizó.