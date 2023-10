Periodista agredida en Corrientes: “Me apuntó directamente a la cara”

La periodista así lo relató en comunicación con elDIARIO de la Región: “Nos fuimos para el tribunal con mis compañeros del diario, por el impreso se fue Roberto Zorrilla y Luz Flores y yo por el digital”. “Llegamos antes de las 19, estuvimos haciendo entrevistas a la abogada de la denunciante y a otras de las víctimas. Se hizo bastante larga la espera”, continuó el relato y dijo que, si bien “supuestamente era un juicio oral y público”, sólo se permitió que 10 periodistas se registraran en el momento de la sentencia. “No estábamos acreditados, lo que hicimos fue, cuando sabíamos que iba a salir el acusado, ponernos en un lugar más o menos apto donde podamos captar imágenes, videos, de lo que iba a ser la salida”, señaló.

“La Policía empezó el movimiento, estábamos detrás de la reja, no estábamos interrumpiendo el trabajo de la Policía. Se armó como un disturbio donde los mismos policías se alteraron con las cámaras. Un policía sacó un gas pimienta y me apuntó directamente a la cara. Yo salgo ciega de ese momento, salgo tosiendo”, contó en detalle. Inmediatamente volvieron al diario donde el jefe de redacción ya había llamado a emergencias y contó que tuvieron que darle corticoides.

“Fue lamentable porque no pudimos registrar el momento de la sentencia. Nos impidieron trabajar. Jamás me pondría en un lugar si sé que el clima está tenso, pero estaba todo muy tranquilo. En ningún momento se podría haber anticipado que esto iba a pasar”, expresó Villordo. “Hace más de diez años que trabajo como periodista y nunca me pasó, lamento profundamente que hayamos tenidos que pasar por esto porque más allá que es un trabajo es también una función social, dar información y poder mostrarle algo a nuestros lectores y seguidores”, remarcó.

La profesional también contó que su compañera también salió muy afectada. Ante la consulta sobre una posible alevosía por hacer una relación de género con las mujeres que estaban reclamando en la calle, contestó: “No sabría decir si tiene que ver con una cuestión de género. Había muchas manifestantes del colectivo de mujeres y feministas, pero estaban más atrás”. “Por lo que leí después en redes, ellas también fueron afectadas por el gas pimienta; no sé si por el mismo o si siguieron tirando”, señaló y dijo que hubo un intercambio anterior con los uniformados: “Ellos sabían que nosotros éramos trabajadores de prensa, que no estábamos haciendo nada, eso es lo que más duele y da bronca”.

Por último, agradeció a la solidaridad de los dos medios de trabajo donde está y también a colegas de Corrientes y Resistencia, para que “juntos podamos repudiar esto, es difícil, te queda miedo, no al periodismo que lo llevamos en la sangre, sino a no saber dónde nos estamos metiendo”. “También es un llamado de atención a las fuerzas de seguridad, que necesitan estar más capacitados para poder sobrellevar estas situaciones”, apuntó.