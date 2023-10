Periodista cooperativista denunció hostigamiento de un funcionario

La periodista de la ciudad de Lincoln y de la cooperativa de comunicación La Posta, Daniela Díaz denunció públicamente la semana pasada a un concejal de esta ciudad bonaerense por violencia y hostigamiento hacia ella y su labor periodística.

“Hace un tiempo vengo recibiendo hostigamientos públicos y privados de parte de un funcionario público, concejal de Unión por la Patria, hasta este momento no lo había nombrado en ningún lugar”, inicio en un comunicado que difundió a través de sus redes sociales personales. La profesional, también integrante de la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina (Fadiccra) relató que el día de las elecciones presidenciales vivió “un hecho desagradable en una escuela donde fui a hacer mi trabajo como comunicadora”, “el concejal Pablo Stola, electo para que cumpla la función a la cual la ciudadanía linqueña con su voto eligió , que sería, gestionar y velar por los intereses del pueblo, se dedicó a insultarme públicamente una vez más”.

“El concejal me reclama que el medio de comunicación el cual trabajo y administro no hace lo que el supone o quiere, no sabía que además de ser funcionario, sabía de periodismo. Nos acusa a un compañero y a mí de cobrar sobres extras del Estado municipal”, expresó la periodista.

“Al concejal también le molestó que mis hijos salieran a defenderme, son mis hijos, es obvio que si atacan a su madre la van a defender como sea”, añadió y comentó en el escrito “que se enteró de varias mujeres a las que hostiga y violenta por privado, sin ir más lejos, una concejala que se tuvo que ir de este pueblo”.

“Me he dedicado todo este tiempo desde que ingrese a La Posta, a trabajar, capacitarme, gestionar para que mi ámbito laboral siga estando en pie. Yo sí tengo convicciones claras, no me vendo por ‘contratos’. Yo sí puedo demostrar que trabajo todos los días y que me llaman de distintos espacios para ocupar lugares”, indicó. “Lamentable que tengamos que tener representantes del pueblo de ese tenor, no avalo la violencia de ninguna manera, se perfectamente lo que es sufrir una violencia de género, por eso estoy en desacuerdo que personas que tengan denuncias por violencia deban ejercer cargos públicos en ningún ámbito del Estado”, subrayó.

Según comentó ayer a elDIARIO de la Región la colega, por el momento no hubo un pedido de disculpas ni de partido ni del concejal. Sin embargo, hoy, se leerá su carta en el Concejo Deliberante de Lincoln. El descargo fue parte de un pedido del abogado de la periodista que ya acudió a la Justicia por estos hechos.