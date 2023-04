Personas LGBTINB+ reclamaron por el acceso a viviendas, la salud y ayudas sociales

Este martes por la mañana, en la esquina de la avenida 9 de Julio y Güemes de Resistencia, organizaciones y personas independientes de la comunidad LGBTINB+ de Chaco se manifestaronen reclamo por ayudas sociales, vivienda y trabajo digno.

ElDIARIO de la Región habló con Dalex Galloso de la Fundación Identidades Diversas Chaco, quien comentó: “nos movilizamos por pedido de las compañeras de Quitlipi, quienes antes de terminar marzo le habían bloqueado sus cuentas”. La activista y profesional trans explicó que un grupo de mujeres trans y travestis cobran un programa de ayuda social del Estado. “Estamos haciendo el aguante para pedir que las reincorporen a las becas, que no es mucho, pero a ellas les salvaba. Ellas están estudiando, y les servía para comprar algunas cosas mínimas de la parte educativa”, señaló.

Por otro lado, Galloso también indicó que otro pedido puntual del reclamo fue porque “compañeras y compañeros de nuestra agrupación hicieron trabajos comunitarios con boletas que no se han efectuado el pago”. Indicó que se trata un trabajo comunitario de limpieza en el barrio La Lombriz dela ciudad capital. Según señaló, el trabajo fue solicitado desde el Instituto Agricultura Familiar y Economía Popular (Iafep), cuyo presidente Carlos Andion, dijo Galloso “nunca nos atendió el teléfono, no hubo audiencia, nada”. Además, expresó que otros niveles de Gobierno también saben de la situación, pero no respondieron. “Es necesario hacer saber esto, no tenemos una bandera política porque creemos que la necesidad de las poblaciones es el laburo, estamos para acompañar y estar. No nos venimos a manifestar en contra del gobierno, simplemente a pedir lo que realmente no se está dando, y el derecho al trabajo es importante y el no pagar es importante también porque es con una plata que cuentan los y las compañeras”, subrayó. Añadió que ya se van a cumplir nueve meses sin respuesta sobre estas facturas impagas. “Estamos hartos y hartas de este sistema tan individualista”, concluyó sobre este tema.

VIVIENDAS

“Lo más importante para nuestra población de travestis, trans, gays, y lesbianas es el acceso a la vivienda”, aseguró Galloso. Otro pedido fuerte del día fue ese. “Ya va a ser más de un año y medio que se aprobó lay de de viviendas para la población, pero no está reglamentada. Creo que es una decisión política, debería haber un cupo para nuestra población”, manifestó.

Sobre este punto, recordó que “la mayoría de nuestra población travesti, trans, gay, lesbianas, intersex y no binaries vivimos de alquiler o en la casa de nuestros padres, donde muchas veces todavía sigue existiendo algún tipo de violencia”.

Contó que desde el Estado en 2020 les convocaron para hacer un empadronamiento “pero no hubo respuesta hasta hoy en día. No sé de alguna compañera que haya recibido algún beneficio de vivienda, y nos tienen que llamar para hablar porque no somos muchas las organizaciones en Resistencia”, aseguró. Además, nombró a compañeras que están en funciones como Úrsula Sabarece, que también pueden ser consultadas sobre este tema. “Las organizaciones saben de la necesidad de compañeras, compañeros y compañeres”, enfatizó.

“La mayoría de las compañeras –trans- están en situación de prostitución porque no hay una inclusión real. Si bien tenemos compañeras capacitándose en la Fundación, no alcanza. El sueldo básico de una persona es muy importante, porque así puede decidir de qué manera vivir”, remarcó.

Sobre el acceso a la salud y como trabajadora del área, Galloso dijo que “estamos esperando la compra de instrumentales para que sea efectivo la ley de identidad de género”. “No se puede hacer efectivo dentro de la salud pública porque no hay instrumentales”, añadió.

Explicó que si bien tienen un alcance provincial para las terapias hormonales, “la parte quirúrgica no se está cumpliendo”; por ese motivo. “Esto se viene pidiendo hace cuatro años”, indicó y son puntos que se volvieron a recalcar recientemente en las marchas del orgullo y también en el 8M.

Durante la manifestación en la esquina, un mediador de Gobierno provincial ya se acercó a escuchar e intervenir sobre los reclamos.

QUITILIPI

Este matutino también escuchó a una de las mujeres trans de Quitilipi, Nahir Gauto, que explicó que se vinieron desde la localidad porque quieren saber la razón del porqué les dieron la baja del programa social del que era beneficiarias. Dio incluso el nombre propio de una diputada nacional que, según ellas, fue quien ejecutó la decisión. Remarcó que vinieron para “que nos den una solución, todas hoy en día necesitamos. Es un riesgo trabajar en la calle”, dijo Gauto. Son al menos 30 personas de la comunidad trans de Quitilipi, que cobraban esta ayuda hace más de cinco años y se les dio la baja.