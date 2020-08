Pescadores reclaman que los dejen trabajar de lunes a viernes

Luego de que un comunicado de parte de la Asopecha circulara por los medios donde se expresaba el comienzo de una medida de fuerza pacífica en busca de respuestas por parte del gobierno provincial a su solicitud de extender los días de pesca, ya que actualmente dada la veda impuesta sólo se permite dos días y medio; elDIARIO de la Región dialogó con el presidente de la asociación, Roberto Behr.

El pescador adelantó que hasta no ser recibidos por el gobernador, Jorge Capitanich, cortarían el acceso a la Isla Antequera debido al desmanejo del Ejecutivo en varias cuestiones: “El jueves, dialogué con varios funcionarios del Gobierno, pero nadie me dio ninguna solución. Por lo que hemos decidido cortar el acceso a Antequera. Estuvimos toda la mañana del viernes, vino Prefectura Naval, también varias veces hizo lo propio la Policía. Incluso nos dijeron desde el Ejecutivo que nos habían mandado la respuesta al correo electrónico, sin embargo, no recibimos nada”, afirmó.

IRREGULARIDADES

Behr explicó que son cerca de 850 pescadores los que trabajan en los puertos chaqueños de Tacuarí, Isla Soto, Vilelas, Barranqueras, San Pedro Pescador, riacho Antequera, Isla del Cerrito, Las Palmas, Bermejo y La Leonesa.

“Pedimos que levante la veda, porque no tiene sentido. Corrientes tiene habilitado los cinco días de la semana y por ahí se extiende hasta los sábados y domingos. Además, a los chaqueños nos controlan de Prefectura Naval o directamente nos corren, pero los correntinos vienen a nuestra costa y pescan sin problemas”.

Además, el referente de los pescadores chaqueños sostuvo que los dos días que tienen habilitados no les sirven para vivir, “pedimos que nos dejen pescar de lunes a viernes de 6 a 21”.

SUSBISIDIOS

Con respecto al subsidio provincial que se les brinda en compensación por la veda del río Paraná, Behr denunció: “Hasta hace unos días recién terminaron de cobrar la primera tanda de pescadores lo correspondiente al primer acuerdo. Sin embargo, hubo un segundo acuerdo que supuestamente se cerró en la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, pero donde no nos consultaron a nosotros. Realmente es todo muy raro, muchos de los que cobraron el primer subsidio no han recibido el segundo, también me dijeron que algunos recibieron un monto la primera vez y la segunda vez que cobraron mucho menos plata o incluso una boleta de un préstamo, lo cual fue denunciado por el pescador. Nosotros no podemos seguir aguantando tanto manoseo”, remarcó.

“QUE NOS ESCUCHE

EL GOBERNADOR”

Por último, Behr enfatizó: “El paro se extiende hasta dialogar con Capitanich, queremos que baje el gobernador a hablar con nosotros porque la gente que lo rodea, quizás sabe mucho, pero no lo consulta y termina decidiendo lo que quiere, este es el caso de Marta Soneira. Nosotros presentamos la nota el martes solicitando una respuesta urgente en 48 horas, y desde Fiscalización Ambiental nos dijeron que nunca recibieron nada por eso endurecimos la medida de fuerza”, finalizó.