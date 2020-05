Piden asistencia médica para Casilda Mendoza

Desde Miraflores, Chaco, mujeres de comunidades y criollas de organizaciones sociales piden a las autoridades provinciales, especialmente al Ministerio de Salud, “la atención inmediata y digna a las comunidades originarias de nuestro Impenetrable”.

El documento firmado por organizaciones sociales advierte que “las comunidades llevan en su memoria miles de muertes evitables por enfermedades curables, las cuales no se curan por la falta de atención, a lo que se le suma el despreciable trato con el que gran parte del personal de salud de los hospitales de Miraflores, Castelli y Resistencia dan a nuestrxs hermanxs”.

“Necesitamos que con urgencia, nuestra hermana Casilda Mendoza, integrante de “Mujeres Artesanas Onoleq Laxaraiq”, sea asistida con una operación. Pedimos turno y la respuesta es la de siempre: “haremos todo lo posible, pero por el momento y por la situación de emergencia de la COVID-19 no estamos haciendo operaciones programadas”.

«Esto para las comunidades, a quienes la espera en temas de salud (entre otros) nos ha sido impuesta año tras año, implica someternos a un abandono que en muchos casos ha derivado en muertes evitables”, sostiene el comunicado.

“A esto se le suma la falta de insumos, medicamentos, aparatos de diagnósticos que se rompen, y no vuelven a estar en servicio, instituciones que en sus actos muestran un desinterés enorme por la interculturalidad, despreciando nuestros saberes, nuestra lengua, desconociendo nuestros modos de vida”, expresaron.

“Llevamos cientos de años aislados, en esta situación; esperando se nos escuche, se nos mire, se nos trate como seres humanos que somos”, dijeron.

“Casilda no puede esperar, porque ella como tantas hermanas y hermanos de la comunidad, esperan hasta que no dan más, y cuando no dan más sus cuerpos se encuentran débiles y sus órganos tomados por una enfermedad curable. Cuerpos que en esas condiciones no resisten una operación, por más simple o compleja que sea… simplemente no resisten”.

Por este motivo, pedimos a quienes corresponda, que den un turno a Casilda para su operación, y garanticen todos los análisis pre-quirúrgicos necesarios para poder llevarla adelante.

Las integrantes firmantes son: Red de Mujeres Chaco; FOL CHACO-Frente de Organizaciones en Lucha, OLP Resistencia y Lucha, Somos Monte Chaco, Círculo Cultural Brujeres, Viviana Robles, Ibbana Perez, Columna antirracista (Negras, Indigenas, racializadas, lesbianas, travestis, bisexuales, no binaries, Movimiento Ambiental Itinerante por el Agua, Comisión de Tierras Interpartidarias, Fundación Amadeo Capital Humano, Warmikuna Tantanakuy, Warmikuna Sikuri, Espacio Feminista de Mujeres y Disidencias- Frente Popular Darío Santillán, Ana Alarcon, Grupo de Mujeres Antifascistas de Barcelona, Nino Macri, Antifascista, Scicilia Italia, Sociedad de Resistencia y Oficios Varios de Lomas de Zamora/ FORA- CIT, Guapxs, Red de Feriantes Feministas, Turma da Bahiana, Colectiva de Afrodesendientes, La Conquista del Pan, Cuba MTR emitieron un comunicado dirigido al Ministerio de Salud de la Provincia