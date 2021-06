Piden colaboración para encontrar a Manuel Ramírez, de 33 años

El 6 de junio, el padre de Manuel Ramírez, joven de 33 años, se presentó a la Comisaría Tercera y denunció su desaparición. Días antes, indicó, lo visitó en su domicilio sobre avenida Italia y lo saludó. Fue ese su último contacto.

Ante la inasistencia y la falta de respuestas al teléfono, llegó hasta el domicilio de su hijo, ingresó, pero tampoco halló rastros.

El joven es desempleado, no cobra pensiones ni planes sociales, no tiene redes sociales, no consume estupefacientes, no posee pareja de la cual tenga conocimiento la familia, y desconocen amistades de su hijo.

Manuel se moviliza a pie, no presenta problemas de salud mental, y sus características son: altura aproximada de 1.75 m., delgado, tez blanca, cabellos ondulados largos color negro hasta los hombros, barba color negra, ojos color marrón; no posee tatuajes, posee una cicatriz desde el pecho hasta la espalda lateral izquierdo, tiene una leve dificultad para caminar notoria en la pierna izquierda. La última vez que lo vieron vestía campera tipo inflable color azul oscuro, suéter color azul, jeans azul y calzado color negro, portaba una bolsa color blanca.

Cualquier novedad sobre la persona, favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaria Tercera Resistencia al 3624452907 o al servicio de emergencias 911.