Piden investigar la muerte de Griselda Blanco como femicidio

El uno de junio, la fiscala de instrucción María José Barrero Sahagún informó que pidió al fiscal general que proceda a realizar un juicio abreviado donde el sospechoso acuerde una pena según su imputación de ocho a 25 años de cárcel. Este pedido fue rechazado una semana después por el fiscal general de Corrientes, César Sotelo. Hasta el momento, el único detenido es el empresario Darío Alfredo Ricardo Holzweissig.

El pedido de juicio abreviado, afirmó su hijo Fabian Cesani, “cayó como un baldazo de agua fría, que tratamos de entender”, y agregó “Lo único que le pido a la gente que se haga justicia y se esclarezca el caso de mi madre”.

Por su parte, la abogada querellante, Andrea Tribbia, dijo que Griselda “era una persona vulnerable porque iba en contra de todos los poderes que hoy tienen que investigar. No se puede decir que no hay femicidio, como dijo la fiscala porque ellos tenían un vínculo y está en la investigación”. “No podemos decir que no hubo femicidio cuando te mata tu pareja y te mata en tu casa, como le pasó a ella”, agregó.

También agregó que piden ayuda para incorporar técnicos en la investigación, entre las primeras necesidades, un perito de parte. “Hoy necesitamos muchas cosas, en primer lugar, seguridad para los hijos, para mí y para nuestro equipo. No tenemos recursos técnicos idóneos para analizar el perfil psicológico del femicida, expertos técnicos, entre otras cosas”, dijo Tribbia.

El joven y la abogada brindaron una conferencia en el Salón Blanco del Congreso junto a la abogada querellante Andrea Tribbia. Estuvo acompañado por Marta Montero (mamá de Lucía Pérez), Susana Reyes (mamá de Cecilia Basaldúa), la periodista Claudia Acuña, la secretaria de Géneros del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Micaela Polak, y la diputada Romina del Plá.