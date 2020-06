Piden que se efectivice la prisión preventiva para un sospechoso de abuso de menores

En marzo del año pasado, una familia de Resistencia inició el largo calvario judicial que implica una denuncia por abuso sexual contra las infancias. La madre de una niña de 12 años denunció ante la Unidad Fiscal especializada que un sujeto allegado a la familia, A.E.C.G. de 24 años, habría abusado sexualmente de su hija, cuando esta tenía diez.

La causa fue caratulada como “Abuso sexual con acceso carnal” en la Fiscalía N° 6, a cargo de Roberto Villalba y tras un primer paso de la niña por Cámara Gesell, determinaron que existían indicadores emocionales “asociados a vivencias traumáticas de índoles sexual”, además de “vergüenza, inhibición por su cuerpo, tristeza manifestación de angustia, fallas en la memoria, sentimiento de culpa, encierro, aislamiento y desconfianza en adultos”.

El examen forense también dio compatibilidad con la denuncia. Cabe remarcar que la niña pudo hablar de lo que le ocurrió luego de varias clases escolares de Educación Sexual Integral (ESI), donde logró plasmar en palabras lo que había ocurrido.

El fiscal pidió la detención, que se concretó el 25 de marzo de 2019. El 28, la jueza a cargo de la causa, María de las Mercedes Pereyra, pidió la liberación del sospechoso por una multa de $40.000, hecho que se concretó sin problemas. No sólo quedó libre, sino que la jueza Pereyra cambió la carátula a una más leve: “abuso simple”.

Para abril el sujeto estaba libre, a pesar de que el fiscal presentó una apelación seguido del mismo recurso por el abogado querellante Miguel Ángel Barceló. En junio, se pidió una segunda Cámara Gesell para la niña, a la que la defensa del sujeto se opuso con argumentos infames como la revictimización cuando, según afirmó la madre, la misma niña quería seguir contando lo sucedido.

El 16 de octubre, el Tribunal de Apelaciones, conformado por Mercedes Riera, Héctor Geijo y Gustavo Serrano, dio lugar a los recursos presentados y una semana después, se dio lectura a los fundamentos en los que rechazó los planteos de la defensa y avaló la primera caratula de “Abuso sexual con acceso carnal, en dos hechos, en concurso real”.

También revocaron lo resuelto por la jueza Pereyra el 28 de agosto, cuyos fundamentos se leyeron el 4 de septiembre, quedando firme la orden de detención del imputado en la causa. Su captura fue ordenada por segunda vez el 13 de agosto.

El último movimiento judicial fue una presentación de la defensa que cuestionaba esta sentencia. Desde ese momento hasta la fecha, la familia de la nena que fue víctima de abuso sigue esperando respuestas. Hasta la fecha, el sujeto está libre y trabajando en casas particulares.

En contacto con elDIARIO, la madre de la niña manifestó que esperaban “resultados mucho más rápidos, ya que seguimos todo el protocolo que requiere un caso así”. “Cámara Gesell, pericias psicológicas y físicas, todas acreditan el testimonio de mi nena”, indicó.

Parte de la complicidad en un proceso tan traumático recae sobre la jueza de garantía María de las Mercedes Pereyra, quien lo liberó inmediatamente porque: “Según ella, no había pruebas suficientes”.

“Lo que pido es que el Superior Tribunal tenga en cuenta la gravedad del caso, no sólo para llegar a juicio, sino porque un abusador de menores está haciendo su vida como si nada hubiera pasado”.

La mujer relató a este medio que, además, saben su ubicación y que se mueve con “absoluta normalidad”, según personas en común. “No tiene más que una restricción perimetral de 100 de distancia hacia mi hija”, señaló y añadió: “Mi temor es que se vaya del país en cuanto pueda para evitar ir a prisión, como ha sucedido en varios casos de este tipo”, incluso contó que le llegaron fotos del hombre vacacionando en Misiones.

Indicó que el sujeto trabaja en una empresa de telefonía como técnico, por lo que tiene acceso a casas particulares. “Él no tiene ningún tipo de culpa. La propia psicóloga del Estado nos dijo que tiene las características típicas de un psicópata”, relató la mujer.

“Los adultos tenemos que ser la voz de los que no pueden defenderse”

“Me gustaría transmitirles un mensaje a las familias que están transitando por la misma situación: tal vez se pregunten cómo no me di cuenta, cómo pude permitir que esto pasara sin notar señales en mi hija, es que en el afán de trabajar por la familia a veces no nos damos cuenta de mínimos detalles”, inicia esta madre que, como tantas otras, va a la cabeza de la lucha por Justicia para su hija, víctima de abuso sexual en la infancia (ASI).

“A mí hija nadie le va a devolver su infancia sana y feliz, quedó marcada para siempre, pero fue muy valiente al contarme lo que le había pasado”, señaló. “En ella quedaron secuelas tiene traumas con los temas sexuales, vergüenza, inhibición, angustia, miedo y desconfianza en los adultos, pero al poder expresarse pudo liberarse al menos un poco”.

Por último, aconsejó: “Los adultos tenemos que ser la voz de los que no pueden defenderse por sí solos de enfermos como este que ven a inocentes como objeto sexual”.

A pesar de las expresiones claras de una madre indignada cabe recordar las palabras de la especialista en géneros y violencias Eva Giberti: “El entrenamiento en el abuso de poder, históricamente y estadísticamente masculino, recrea una zona de placer que incrementa la sensación de ‘ser alguien’; de allí la necesidad de contar con una víctima permanente. ‘Bueno, pero se trata de enfermos’, es un comentario que aún brota de la boca de colegas y de otros profesionales. De la profundidad oscura que socialmente habitan el patriarcado y el machismo proviene la creencia que adjudica patología al golpeador para aliviarlo de responsabilidad”. Pues no, “la violencia familiar (o de género, o contra las mujeres e infancias) es un delito, no una enfermedad”, aclara la autora.

CONTACTOS ÚTILES

Para atenciones y consultas remotas sobre violencia en la provincia, siguen vigentes las líneas 144 y 137, además de la línea 102 para protección de niños, niñas y adolescentes. Tras el aislamiento obligatorio se habilitó la mensajería por WhatsApp 362 497 0852. Como organización civil, también se puede contactar a través de redes sociales con Al Fin Justicia.