Pity Martínez: «Volveré a River a los 31 o 32 años»

Gonzalo Martínez, uno de los jugadores más queridos de la historia de River, prometió volver vigente luego de su paso cargado de títulos y coronado con el histórico gol a Boca en la final de la Copa Libertadores, que selló el 3-1 en Madrid.

«Si es por mí, estaría mañana de vuelta, las ganas las tengo siempre. Lo de irme fue una decisión que hay que tomar, pero sé que voy a volver y bien. Me gustaría hacerlo con 31 o 32 años», expresó el Pity, que tiene 26 y emigró a Atlanta United de la MLS estadounidense, en diálogo con Superfútbol.

Además, agregó: «Me hubiese gustado quedarme seis meses más para recibir el cariño de la gente, pero estaba tranquilo con lo que había decidido. Lo que se vive en River es una locura muy linda, uno está todo el día a full».

Por último, el mendocino explicó cómo trabaja Marcelo Gallardo, el entrenador que lo potenció. «Si fuera por mí me lo hubiese traído acá a Estados Unidos. Es un técnico con el que sabés que si no estás bien no jugás, seas quien seas. Es vital para él lo que le demuestres en los entrenamientos», destacó.

TRES, EN LA MIRA

El mercado de pases no abrirá en julio y es una incógnita cuándo podrá haber transferencia de futbolistas: todo dependerá de la reanudación de las competencias. Sin embargo, hay tres futbolistas de River que son seguidos desde el exterior: Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel e Ignacio Scocco.

Chino fue sondeado por Valencia de España, Inter de Milán y también desde la Bundesliga alemana, mientras que Montiel está en el radar de Real Betis.

Por su parte, en Newell’s sueñan con el regreso de Scocco, quien finaliza su contrato con el Millonario en junio de este año. La Lepra le ofrece dos o tres años de contrato (lo que desea el delantero para retirarse).

Además, interesa en Inter de Brasil, AEK de Grecia y desde el fútbol español. Su deseo es retirarse en el club rosarino, por lo que, de irse al exterior, sería sólo por un año: lo mismo que si decide continuar en el Millonario según lo diéramos a conocer en nuestra edición de ayer.

En FIFA avisaron que el mercado no abrirá el 1 de julio, como es habitual. Ahora, todo dependerá de la evolución de la pandemia del coronavirus en cada país y de cuándo se puedan reanudar los torneos.