Polémica en Diputados: juramento opacado por comentarios machistas de un legislador chaqueño

La sesión preparatoria de la Cámara de Diputados, celebrada este miércoles para la jura de los legisladores electos, se vio empañada por una serie de comentarios inapropiados y fuera de lugar captados por un micrófono abierto, generando un fuerte repudio.

Los episodios se produjeron instantes después de que los representantes de las distintas provincias fueran convocados a prestar juramento. Mientras el secretario parlamentario, Adrián Pagan, invitaba a los diputados de Chaco Guillermo César Agüero, Sergio Dolce y Rosario Goitía a acercarse al estrado, se escuchó con claridad la voz del diputado radical Gerardo Cipolini pronunciando una frase sexista.

Cipolini, quien presidía la sesión en la Cámara baja, dijo: “Rosario Goitía… che, ¡qué buena que está…!”.

El acto protocolar continuó sin interrupciones, con la fórmula de rigor y la respuesta «sí, juro» de los tres chaqueños. Sin embargo, este no fue un hecho aislado. Quince minutos después, se repitió el mismo comentario, esta vez dirigido a la diputada electa por Formosa, María Graciela de la Rosa. Finalmente, por tercera vez durante la jornada, otra legisladora, Mónica Becerra, fue víctima de un “¡Che, qué linda!“ mientras esperaba su turno para jurar.

Repudio y pedido de disculpas

Tras la viralización de los audios en redes sociales, la diputada Cecilia Moreau interpeló a su par radical durante un uso de la palabra.

“Lamentablemente, la noticia que está trascendiendo en los medios de comunicación […] tiene que ver con que el presidente provisional Cipolini dijo ‘qué buena que está’ sobre tres diputadas,” manifestó Moreau, y agregó: “Algunas se ríen. A otras no les importan. Pero la verdad es que las mujeres somos mucho más que un buen culo, un cuerpo. Somos cabeza, corazón, idea, coraje y perseverancia por nuestro accionar dentro de la cámara. Le pido con toda humildad que ofrezca las disculpas correspondientes”, sentenció.

Lejos de asumir la responsabilidad, el diputado Cipolini optó por la negación y atribuyó lo sucedido a la tecnología. “La tecnología ha avanzado a límites casi inconcebibles. De tal manera que uno sale diciendo cosas que no ha dicho. No voy a pedir perdón de algo que no he dicho. De ninguna manera iba a expresarme en ese sentido. No acepto esa imputación que hacen los medios y que los diputados recibieron. Soy un hombre grande, tengo hijas y nietas. Lo repudio totalmente”, aseveró.

Quién es Gerardo Cipolini

Gerardo Cipolini, nacido el 29 de marzo de 1943 y de profesión contador público, posee una extensa trayectoria política ligada al radicalismo en la provincia de Chaco, especialmente en Presidencia Roque Sáenz Peña, donde fue intendente durante tres períodos consecutivos (2007-2019). Asumió como diputado nacional en 2019 dentro de la coalición Juntos por el Cambio y fue reelecto en 2023, prolongando su labor legislativa.

La jura de este martes reunió a los diputados electos en los comicios generales y contó con la presencia destacada del Presidente Javier Milei, acompañado por su hermana Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro del Interior Diego Santilli.

Fuente: La Nación y Es Chaco