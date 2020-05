Policía de Villa Ángela: polémica por el cambio de autoridades

El viernes por la noche, el comisario Mayor, David Vega, se mostró conmovido ante los medios por comandar el último operativo como superior de de la Dirección de la Zona Interior de Villa Ángela; sin embargo, luego de agradecer a su equipo de trabajo, aclaró que la notificación lo tomó por sorpresa: “Uno a veces no está preparado para este tipo de determinaciones que se toman desde la Jefatura, pero se respeta, yo pensaba que tenía un poco más de recorrido dentro de la fuerza y que íbamos a poder brindar más a la Policía, a quien en mi caso particular, le he dedicado 28 años, y que esperaba poder irme por la puerta grande y no por la de atrás como hoy lo estamos haciendo, y me hago cargo de lo que digo, porque esto nos tomó por sorpresa”, declaró a La 21 Radio.

En las ultimas horas del viernes, se notificó que Juan Ramón Duarte reemplazaría a Vega como jefe de la Zona Interior.