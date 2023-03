La Dirección de Patrimonio Cultural del Instituto de Cultura del Chaco comunica que el Taller de Escritura Creativa en el marco de la exposición documental “La violencia en el Espacio – Políticas urbanas y territoriales durante la última dictadura cívico militar (1976-1983)” se realizará este jueves 16, de 18 a 20.

Será en el Aula Magna de la UNNE (Las Heras 727) con la coordinación de la docente Abril Vásquez Roncarolo y participación libre y gratuita.

La capacitación, prevista originalmente para el viernes 17, se realizará el jueves 16 conservando el mismo horario.

La propuesta es entrecruzar el lenguaje académico que brinda la muestra con recursos del lenguaje artístico.

Abril Vásquez Roncarolo, docente egresada de Comunicación Social de la UBA, diseñó la guía para instituciones y contingentes de la muestra y coordinará este encuentro que “parte de rastrear conceptos, palabras, nombres o categorías insertadas en los distintos discursos que componen la muestra para reescribirlos, para crear nuevas formas de narrar los espacios y así nuevos vínculos entre los territorios y sus habitantes.”

El taller apunta a personas mayores de 18 años con o sin experiencia previa. La inscripción debe realizarse a través del formulario online: https://forms.gle/Fyk4U897kyZBwoMh8

VISITAS GUIADAS

Además, la muestra contará con visitas guiadas para público general y contingentes escolares desde tercer año a sexto año de secundaria, terciarios y universitarios. El público en general podrá asistir en los horarios habilitados, de 8.30 a 11.30 horas y de 14.30 a 19.30 horas.

Solo los contingentes escolares, mediante una persona responsable, deberán inscribirse completando el formulario online

LA VIOLENCIA EN EL ESPACIO

La exposición que se extenderá del 15 al 30 de marzo explora las políticas que impactaron sobre el espacio durante la dictadura cívico-militar en Argentina (1976-1983), como programas de erradicación de “villas miserias”, construcción de autopistas, creación de pueblos estratégicos, rediseño de espacios públicos o desplazamientos de población.

Las instituciones locales que organizan este evento son la Dirección de Patrimonio Cultural- Instituto de Cultura del Chaco; la Secretaría general de extensión – UNNE; la Secretaría de Extensión de la Facultad de humanidades -UNNE; y la Secretaría de Extensión de Facultad de Arquitectura – UNNE. Además, colaboran la Secretaría de DD. HH. y Géneros; la Comisión Provincial por la Memoria Chaco; y Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

Las instituciones nacionales e internacionales que organizan esta exposición son: Institut de Recherche Interdisciplinaire sur les Enjeux Sociaux (IRIS), École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS, Paris). Programa “Espacios, Políticas, Sociedades” (Centro de Estudios Interdisciplinarios, Universidad Nacional de Rosario). Proyecto Europeo Marie Skłodowska-Curie “Violent settlements: strategic villages and clandestine burial sites in Latin America” (H2020-MSCA-IF-2014-GF, No. 654923).