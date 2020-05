Por el pase de Paulo Díaz, la FIFA sancionó duramente a San Lorenzo

La FIFA sancionó ayer a San Lorenzo por irregularidades en el pase del chileno Paulo Díaz, por lo que lo obliga a pagar 2.700.000 de dólares o le prohíbe incorporar jugadores por los próximos tres mercados, aunque la medida se mantiene en suspenso porque el conjunto de Boedo apeló en el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

El máximo ente del fútbol mundial falló a favor de Palestino de Chile, club que poseía el 50% de los derechos económicos del defensor central -hoy en River- al momento de ser vendido por el Ciclón a Al-Ahli Saudí Fútbol Club de Arabia Saudita en julio de 2018.

Sin embargo, la institución chilena reclamó ante la FIFA la falta de pago de los 2.700.000 de dólares que le correspondían por la transferencia.

Ante el fallo favorable para Palestino, San Lorenzo apeló en el TAS y la sanción queda en suspenso hasta que se conozca la sentencia definitiva.

Además, fuentes de la dirigencia azulgrana afirmaron que, más allá del dictamen final, la prohibición de incorporar futbolistas en los próximos tres mercados de pases no se llevaría a cabo en caso de que el Ciclón abone la suma correspondiente.

Paulo Díaz llegó a San Lorenzo de la mano del exentrenador Pablo Guede, jugó 69 partidos y fue campeón de la Supercopa Argentina 2016.

En 2016, San Lorenzo compró el 50% del pase del actual jugador de River en un millón de dólares, al tiempo que firmó una carta de compromiso por la operación en la que se establecía que significaba “la adquisición del 100% de los derechos federativos del jugador, conjuntamente con el 50% de los derechos económicos derivados de aquéllos”.

LA RESPUESTA DEL SANTO

Tras conocerse el fallo adverso de la FIFA, Miguel Mastrosimone, secretario de San Lorenzo, explicó que el Ciclón apeló ante el TAS por el pase de Paulo Díaz, ya que el conjunto chileno pide cobrar 700 mil dólares de más, por su pase a Arabia en 2018.

“En realidad no está en discusión el pago, sino el monto. Por eso es que estamos en tratativas con Palestino. El tema es que acá reclaman 2,7 millones de dólares, es decir sobre el bruto de la operación de Díaz que eran 5,4 millones. Pero, en realidad corresponde pagar el 50% del neto, es decir sobre 4 millones de dólares, por lo que serían 2 millones de dólares en total. Ahí está el problema. Palestino reclama ante la FIFA por esos 700 mil dólares de más. Nosotros entendemos que no corresponde y fuimos a apelar al TAS”, sentenció.

Luego, agregó: “Tenemos dinero por cobrar del fisco español, plata de Osasuna que no cobramos, un pago pendiente de Vélez por el pase de Pittón, una deuda de Colo Colo por más de 500 mil dólares que no pudieron hacer efectivo y otros 500 mil dólares de Racing por el pase de Reniero. La situación es brava para todos los clubes; pero, en este caso particular vamos a llegar a un entendimiento con Palestino aunque hayamos presentado en el TAS el recurso en tiempo y forma”.