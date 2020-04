Por fin, Boca y River están de acuerdo en algo

En una entrevista radial, el presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, aseguró que está en contra del torneo de 30 equipos y que su par de River, Rodolfo D’Onofrio, coincide con él.

«Hablé con el presidente D’Onofrio y opina exactamente lo mismo. Los 30 equipos no resuelven nada. Y después, si hablamos de la economía, no es lo mismo repartir entre 20 que entre 30. El fútbol tiene que ser solidario, no hay que jugar todo el día con Boca-River. No estoy de acuerdo con los 30 equipos, para mí no sirve un campeonato así», disparó Ameal en diálogo con AM 910.

El mandamás del Xeneize aseguró que dialogó con D’Onofrio porque tienen «temas en común», pero negó haber charlado con otros dirigentes.

De todas maneras, Ameal insinuó que no son los únicos dos equipos que están en contra de la nueva organización del certamen de Primera: «Hay voces muy fuertes que no quieren los descensos, pero otras silenciosas que quieren 20 equipos. Ahí van a intentar convencerse», cerró.

OTRAS FRASES DE AMEAL

La vuelta del fútbol: «Nosotros estamos muy tranquilos. Contaremos lo que pensamos y sentimos e iremos avanzando con el tema. Hasta que la pelota no empiece a rodar… Si dicen no va a haber más fútbol hasta el año que viene terminamos todos complicados. Hay que decir qué vamos a hacer cuando pasemos el pico, hay que buscar soluciones. La pelota tiene que rodar. ¿Salud o pelota? Salud. Pero, tenemos que ir viendo que resolvemos…».

La situación económica: «Esto es día a día. Dependemos de la cobranza, los sponsors son importantes y algunos pidieron atrasarse en los pagos. Esto es día a día. No se puede decir que llegamos a diciembre sin ningún tipo de problemas. Acá hay un ejército trabajando…».

El título: «El plantel está tranquilo, tienen que volver con la misma alegría que se fueron. En 90 días salimos campeones. Tiene mucho que ver Román, los muchachos, Russo. Mucha gente que dio vuelta la situación del vestuario, que no era el mismo que el de ahora. Los suplentes tirándole agua al entrenador… Todo eso nos dio mucha tranquilidad. Estamos bien pero hay que seguir trabajando todos los santos días».