Por un caso de coronavirus, River suspendió sus tareas

Malas noticias para River. Adrián Olivieri, preparador de arqueros, quien venía trabajando con el plantel, resultó positivo por coronavirus y todo el plantel será aislado nuevamente, a tan solo 20 días del reestreno en la Copa Libertadores contra San Pablo.

En la edición de ayer de elDIARIO de la Región se mencionó en página 15 bajo el subtítulo “Alerta en la burbuja”, lo siguiente: “Cuando todo transcurría con normalidad en la ‘burbuja’ de River en Ezeiza se encendió una alarma. Adrián Olivieri, entrenador de arqueros, tuvo que retirarse por un cuadro febril. Abandonó la concentración, se le hizo un hisopado y quedará a la espera del resultado, que se lo iban a entregar anoche (anteanoche)”.

Y, tras conocerse el resultado hubo que tomar medidas inmediatas. En principio, se suspendieron los entrenamientos hasta que vuelvan a ser testeados los 60 ocupantes de la concentración, entre ellos todos los asistentes y los empleados del hotel que se encerraron allí desde el lunes. Y, en segundo lugar, se mantuvo la “burbuja”.

Olivieri, habitual entrenador de arqueros del plantel de Reserva, estaba trabajando con el de Primera en reemplazo de Tato Montes, porque éste es del grupo de riesgo. Levantó fiebre, se retiró y le realizaron el hisopado, temiendo lo que se confirmaría entrada la noche del jueves.

La noticia cayó como un baldazo de agua fría cuando el plantel empezaba a tomar intensidad de entrenamiento después de varios meses. Olivieri venía trabajando específicamente con los cuatro arqueros (Armani, Lux, Bologna y Petroli); pero compartía espacios comunes con todos.

Así, la “burbuja” que River montó en el Holiday Inn de Ezeiza se alteró. Los planes de Marcelo Gallardo y los jugadores cambiaron por completo. Una anormalidad dentro de esta nueva normalidad a la que habrá que ir acostumbrándose en tiempos de pandemia.

A partir de ayer, todos permanecen en sus habitaciones, donde desayunarán, almorzarán y cenarán, porque como otra medida preventiva también se frenarán las comidas en grupo.

Y, al ser algo tan inesperado, el plantel no llevará a cabo ninguna actividad hasta los nuevos testeos, que se efectuarían el lunes. Recién, a partir de los resultados de los nuevos hisopados se evaluarán los pasos a seguir.

DONATO VILLANI: «ERA PREVISIBLE»

El dr. Donato Villani, coordinador del área médica de la AFA, se refirió al problema que está viviendo River en su «burbuja», luego que se confirmara que Adrián Olivieri, entrenador de arqueros, diera positivo por coronavirus.

«Estamos en guerra contra alguien que no nos permite verlo. Encima tenés la posibilidad que haya pacientes positivos y sean asintomáticos. Era previsible. Uno hace todo al alcance del ser humano. Puede seguir pasando. No quiere decir que no vuelva a pasar», expresó.

«Puede haber pasado que haya tenido un período asintomático más prolongado. Estamos en presencia de una pandemia, trasciende la sociedad por eso», dijo.

Por último, afirmó que «AFA siempre adhirió a las medidas del Gobierno» y que «la gente de River está trabajando muy bien», como todo el fútbol argentino.

«Todos cumplen al pie de la letra. Los jugadores están muy comprometidos. Hay que esperar 72 horas. Hay que ver si alguno aparece con sintomatología y a partir de ahí hacer otro testeo. Están todos aislados en sus habitaciones, que es lo que corresponde. Hay que esperar tres o cuatro días y después se volverá a testear», expresó.

¿CUÁNTO LLEVA LA RECUPERACIÓN?

Preocupación e incertidumbre se vive en el hotel de River tras conocerse que Adrián Olivieri, entrenador de arqueros, dio positivo de coronavirus.

Se especula que recién el jueves que viene, luego de un segundo testeo, el plantel volverá a entrenar con normalidad pensando en el debut en la Copa Libertadores frente a San Pablo, el 17 de septiembre.

Los especialistas aseguran que si la “burbuja” estaba bien realizada, no sería raro que no haya ningún otro contagiado más allá de Olivieri. Pero, si lo hay, cuánto tiempo debería estar sin entrenar un jugador de fútbol.

“Si el cuadro es leve, 10 días; pero, no se puede recuperar para jugar el día 11”, afirmó en diálogo Eduardo López, infectólogo y asesor del Gobierno en la pandemia.

López explicó que el regreso “hay que hacerlo pausadamente” y explicó se trata de “alta competencia y no caminar por las calles”.

En el fútbol argentino se dieron algunos casos en la vuelta a los entrenamientos y el tiempo de regreso fue entre una semana y 10 días. Por ejemplo, eso sucedió con los futbolistas de Racing: Juan Cáceres, Alexis Soto y Tiago Banega.

Una situación parecida se dio con Thiago Almada y Ricardo Álvarez, quienes después de una semana volvieron a entrenar con el plantel de Vélez.

Por otra parte, Ezequiel Centurión, arquero de la Reserva de River, dio positivo en la vuelta de las prácticas, volvió a darlo en un nuevo testeo y no formaba parte de la “burbuja” del Millonario.