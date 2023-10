Por un trabajo cooperativo reconocido

“La cooperativa, este diario, es una experiencia que sirve como ejemplo para mantener la independencia de la información, del periodismo en un país”, inició Bilal Khan de la India, en su charla con socios de la cooperativa La Prensa, quienes contaron la historia de recuperación de la empresa que el 22 de noviembre cumplirá 21 años.

En su visita al diario, contó que en India, los medios de comunicación solo difunden propaganda política del Gobierno nacional que ahora está en manos de un partido político que responde a una ideología fascista.

Ese contexto dificulta que las organizaciones de la economía social y los sindicatos que llevan adelante un proceso de lucha importantísimo en India, puedan difundir sus acciones.

Bilal integra un colectivo de organizaciones políticas y sindicales que se unieron para contrarrestar el avance de las ideas fascistas que impulsan los gobernantes de turno.

“Todo el tiempo presentan noticias del sector más rico de la India que no representa la realidad de la sociedad. Los medios de comunicación nacionales e internacionales solo informan eso. Yo soy un activista por el acceso a la vivienda. Nuestra tarea es organizar a los trabajadores para construir viviendas, nuestra lucha no se refleja en los periódicos”, contó.

En el intercambio con otros referentes extranjeros y socios de elDIARIO, destacó también la importancia de las plataformas digitales para poder difundir sus acciones, sumar aliados e informar lo que realmente ocurre en el país asiático que posee más de 21 lenguas autóctonas; a lo que se suma la influencia fuerte del inglés como idioma predominante.

SUDÁFRICA ACTIVISTA

Lucas Bevel de Sudáfrica también trabaja en una organización social que lucha por el acceso a la tierra y la vivienda, al derecho a vivir con dignidad. Cuenta que en su país el cooperativismo es una utopía ya que no existen normativas que les permitan crear y que el gobierno “neoliberal” -lo denomina- no promueve políticas públicas de acompañamiento a proyectos colectivos relacionados a la economía social.

En su visita al Chaco, la comitiva integrada por Lucas, Bilal, Nycos Gkpulios de Grecia y Rafael Enciso y María Eva Villates de Colombia visitaron otras cooperativas que existen en la provincia como los frigoríficos Unidos y La Unión, Inimbó y el Parrillero, también La Prensa.

Todos destacaron que el mundo mira con buenos ojos los procesos de recuperación de empresas y creación de cooperativas en Argentina debido a que representa una luz de resistencia de los trabajadores y las trabajadoras frente al avance de ideas de privatización, cercenamiento de derechos, destrucción de recursos naturales, etc, para lo cual, “es fundamental que existan medios de comunicación con formas cooperativas que difundan las otras noticias, la información que necesitamos”, advierte Rafael Enciso.

“Cuando comenzó nuestra lucha, yo lo hice a través de un periódico, eso me enseñó a tener disciplina y perseverancia”, asegura Lucas Bevel. Describió a su historia de activismo político con perspectiva colectiva y solidaria como “muy importante” para organizar a las personas a través de comunas de construcción de viviendas en las que las familias pueden no solo acceder a la tierra sino también a la educación, la alimentación, la salud, etc. “Nosotros no promovemos la propiedad privada sino lo colectivo”, remarca.

En el intercambio reafirma el valor social que poseen los medios de comunicación, sobre todo, aquellos ejemplos como elDiario cuyo rol es el de “abrir las mentes y contar” lo que los grandes grupos de medios de comunicación hegemónicos, no cuentan y que, en muchas ocasiones silencian. Así, detalló algunas historias sobre todo de periodistas mujeres que fueron asesinadas por exponer situaciones de violencias que viven las mujeres en Sudáfrica.

EL ACCESO A DERECHOS

Con el avance de la charla, todos los presentes pudieron encontrar como común denominador en la problemática de sus países el acceso a la tierra y la vivienda como principal traba para los trabajadores ya sea de India, Sudáfrica, Grecia y América Latina. Otro común denominador es el escaso apoyo de los estados a proyectos que no responden a lógicas empresariales tradicionales y que se presentan como alternativas de subsistencia económica desde una perspectiva solidaria, colaborativa, amigable con el medio ambiente y amigable con el respeto a determinados derechos humanos.

Nycos Gkpulios (Grecia) integra una red solidaria cercana a Vio-me una empresa recuperada por sus trabajadores de la localidad de Salónica. Vio-me que hoy produce insumos de limpieza ecológicos que funciona en una antigua fábrica de azulejos y mosaicos que quebró cuando estalló la crisis económica en Grecia hace unos 10 años. Algunos de sus trabajadores decidieron resistir y sostener sus empleos con la producción de otros insumos.

Como filosofía, la empresa recuperada no vende su producción a multinacionales, sino a comercios locales de Europa.

Pero, según cuenta, los trabajadores de Vio-me se ven en peligro ante un posible desalojo. Es que Grecia, a pesar de ser la cuna de la democracia y de las leyes, el gobierno actual no posee una política pública destinada al apoyo de empresas recuperadas. Por lo tanto, no cuentan con seguridad jurídica que les permita ser propietarios u ocupar legalmente el edificio donde funciona Vio-me. “Hoy la ocupan de forma ilegal. Años anteriores intentaron subastar el edificio y logramos con protestas en la casa de la Justicia, detener esas subastas. Desde la pandemia, las subastas son online, y nos fue imposible detener ese proceso. Ahora, el edificio de Vio.me le pertenece a un empresario que no tiene intenciones de dialogar con los trabajadores. Varias veces se presentó con la Policía local para echar a los trabajadores. Pero resistimos”, describió.

Se sorprendió al conocer que en Argentina existen muchas cooperativas que mediante leyes de expropiación hoy ocupan legalmente los edificios en los que producen diversos productos que les permiten subsistir económicamente y sostener a una gran cantidad de familias.

PERIODISMO Y RESISTENCIAS

María Eva Villates es abogada, constitucionalista y defensora de los derechos humanos. Rafael Enciso es economista, pero, junto a comunicadores edita el periódico mensual Desde Abajo y una franquicia del medio francés de alcance internacional Le Monde Diplomatique.

“Lo que ustedes hacen es una forma de organización novedosa y valiosa, es un ejemplo para nosotros. Esto en Colombia no se podría realizar” dice apenada María Eva.

Es que en Colombia hay cooperativas en otros rubros pero no en el periodismo debido a que en el país, ejercer la profesión es un riesgo. Entre otras cosas porque es un país que se encuentra atravesando un fuerte proceso de violencia social por la presencia de carteles de droga y de guerrillas que el Gobierno actual, a cargo de los progresistas Gustavo Petro y Francia Marquez, no han podido desarticular.

“Hemos perdido a miles de compañeros y compañeras que eran líderes sindicales, dirigentes políticos, campesinos y campesinas, militantes por los derechos humanos y de las mujeres porque los grandes grupos económicos ligados al narcotráfico los han asesinado por el hecho de impulsar otras formas de organización de la economía, por impulsar la construcción de viviendas sociales, el trabajo de la tierra de forma respetuosa con el medio ambiente, entre otras cosas”, rememoró la abogada colombiana.

Rafael por su parte, integra un grupo de entre 5 y 7 comunicadores a través de Desde Abajo promueven un proyecto comunicacional “al servicio del pueblo”. “Producimos libros, escribimos notas sobre las luchas, denunciamos represión, la corrupción, la violación al medio ambiente y a los derechos humanos”, cita.

Lo interesante que plantearon tanto María Eva como Rafael es la necesidad de que las cooperativas sean consideradas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como una forma de generación de empleo, y también que se consideren trazar normativas internacionales en materia de derechos de los trabajadores de cooperativas. “Los derechos de los trabajadores cooperativistas deben estar reconocidos por organismos internacionales, eso va a permitir ampliar el horizonte de quienes conforman las cooperativas pero también legitimar una forma de organización del trabajo que no tiene lógicas capitalistas, me parece que eso es lo más valioso que poseen las cooperativas”, cerró.