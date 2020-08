Por una deuda, Martín Campaña volvió a intimar a Independiente

El arquero Martín Campaña volvió a intimar a Independiente por una deuda atrasada y le agregó un problema más a la dirigencia, que ahora tiene un plazo de 48 horas para regularizar la situación antes de que el jugador reclame su libertad de acción.

El exDefensor Sporting inició las acciones legales el viernes pasado -ya son tres en un lapso de tres meses- luego de reclamar por un dinero previo a la pandemia y una diferencia contractual durante la misma (le depositaron un monto con ajuste y el jugador lo pretende completo).

Lo cierto es que Campaña no atajará más en el club y el clan Moyano tratará de pagarle lo mínimo para buscar una venta y no perder el patrimonio. Pero, hasta ahora solo llegó un préstamo formal desde Pumas de México que no convenció, ya que la institución iba a percibir nada más que 200 mil dólares.

Mientras tanto, el excapitán tendrá que cumplir la cuarentena tras regresar de Uruguay, por lo que no estará presente en Villa Domínico junto con el resto de sus compañeros.

ÁNGEL Y ÓSCAR ROMERO CONTINÚAN EN PARAGUAY

Los gemelos Ángel y Óscar Romero continúan en Asunción del Paraguay a la espera de conocer cuándo y cómo volverán a la Argentina. Por lo pronto, hoy no estarán en la vuelta de San Lorenzo a los entrenamientos.

Con permiso del club, los guaraníes se entrenaron durante la mayor parte del parate junto con sus compañeros de la Albirroja en el predio de Ypané. Por ello son, posiblemente, los dos futbolistas que menos terreno perdieron del plantel dirigido por Mariano Soso.

La controversia pasa por las medidas de la Argentina para quienes regresan desde el exterior. Los Romero no quieren pasar por los 14 días de cuarentena obligatorios para los viajeros del exterior, mientras podrían seguir activos en su país.

Sin embargo, la dirigencia del Ciclón considera prioritario que regresen. Posiblemente, con testeo de por medio, puedan ser beneficiados con una excepción y reintegrarse a los trabajos del conjunto azulgrana.

MATÍAS SUÁREZ PODRÁ VIAJAR EL MIÉRCOLES

River volverá a los entrenamientos hoy; pero, no contará con algunos de sus jugadores. Entre ellos, Matías Suárez, quien permanece aislado en un barrio privado de Córdoba y deberá esperar, como mínimo, hasta el miércoles para viajar a Buenos Aires.

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) disputo un «Cordón Sanitario Estricto» en el Country Cañuelas Golf, donde vive el delantero, hasta mañana inclusive, luego de que se detectaran 21 casos positivos de coronavirus.

Además de Suárez, River tampoco contará con Juan Fernando Quintero (se sumaría el jueves) ni Robert Rojas (lo haría el viernes), quienes están haciendo la cuarentena obligatoria por llegar desde el exterior. A ellos se suma Ezequiel Centurión, quien dio positivo en el testeo.