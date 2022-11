Potenciar Trabajo: Desarrollo dio de baja a más beneficiarios y la justicia investiga caso por caso

El Ministerio de Desarrollo Social, la justicia y la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) confirmaron que realizan una auditoría conjunta sobre el programa Potenciar Trabajo luego de que se conociera que beneficiarios adquirieron dólares. En este análisis, también surgió que al menos 2800 personas fallecidas siguen cobrando la asistencia social. En este contexto, la Justicia solicitó más información y no se descartan más bajas.

Luego de que la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, decidiera suspender «inmediatamente» a aquellos beneficiarios de planes Potenciar Trabajo que hayan comprado dólares, se conocieron nuevos datos escandalosos de un informe que elaboró la Afip, en donde muestran que cerca de 2800 personas fallecidas siguen cobrando el plan, y otros beneficiarios tienen dos o más propiedades a su nombre. Emilio Pérsico, funcionario de Desarrollo Social y Líder del Movimiento Evita confirmó la información y aseveró que dieron de baja a «200 compañeros más de lo que nos planteaba la Afip» por irregularidades.

«Una serie de compañeros no pueden comprar dólares, lo que tiene que hacer el banco es solicitar a la Afip el cruce y no te tiene que vender los dólares. Ahí hubo un error y hay que averiguar qué es». «Si los compañeros compraron dólares, si fue dólar ahorro, los vamos a dar de baja, pero no es obligatorio dar de baja. Hubo un error que no cruzaron los datos de Potenciar Trabajo y alguien cometió el error de que le vendieron dólares», agregó en diálogo con Radio Mitre.

La justicia, también se sumó a la investigación a través del fiscal general Guillermo Marijuán que ya solicitó información a la Afip y a Desarrollo Social. Así lo confirmó en diálogo con Radio con vos el domingo: «La Afip a la fiscalía le estaría entregando el lunes un informe más detallado». «La primera medida fue hacernos del informe, después veremos cómo seguimos. Tenemos que estudiar cada caso».

«Habría un éxito de la Fiscalía federal en poder evitar que el delito se siga cometiendo, ese es el primer logro. Respecto de cada persona debería hacerse una denuncia por defraudación al Estado y que colaboren con la investigación indicando quién los mandó a comprar divisas». Fuente: Ámbito