Presagio: Lionel Messi elogió a Lautaro Martínez

Lionel Messi, capitán de Barcelona, se deshizo en elogios para Lautaro Martínez, de Inter, quien tendría avanzadas sus negociaciones con el conjunto catalán para sumarse en junio. ¿Será por los 111 millones de la cláusula o habrá otros futbolistas como moneda de cambio? Eso poco le importa a la Pulga, quien destacó a su compatriota: “Es un delantero impresionante y muy completo”.

En diálogo con Mundo Deportivo, Messi no ahorró elogios: “Creo que lo comenté, que es un delantero impresionante, sobre todo, porque es un punta muy completo: es fuerte, regatea bien, tiene gol, sabe proteger la pelota… Pero bueno, habrá que ver qué pasa finalmente con él y con otros nombres que suenan”.

Luego, añadió que “Lautaro tiene parecido con Luis (Suárez)” porque “los dos se manejan muy bien con el cuerpo, aguantan la pelota, a la hora de cargar, a la hora del gol, tienen cosas parecidas”.

En las últimas horas, Carles Rexach -asesor de la presidencia de Barcelona y uno de los encargados en hacer recalar en el club catalán a nada más y nada menos que Messi- aseguró que era imposible el retorno de Neymar debido a que el club no tiene suficiente dinero, algo que significó otro empujón para Lautaro.

CENTURIÓN Y SU CONTINUIDAD

El mediocampista de Vélez, Ricardo Centurión, aseguró ayer que no tendría problema de volver a jugar en Racing, club dueño de su pase, aunque manifestó que se debe “una charla” con el presidente de la institución, Víctor Blanco, y el director deportivo, Diego Milito.

“(Pablo) Cavallero (mánager de Vélez) habló conmigo; pero, por el tema de la continuidad no me dijo nada. El 1 de junio se me termina el préstamo y me tendría que presentar en Racing”, señaló Centurión.

Y, agregó: «Por lo que escuché a Víctor (Blanco), no querrían negociar otro préstamo sino una venta. Creo que Vélez quiere hacer el esfuerzo; pero, no sé mucho”.

Ahora, con Mauricio Pellegrino al mando del Fortín y sin tener siquiera un entrenamiento presencial, manifestó su deseo de renovar el préstamo del jugador.

NADIE DE BOCA HABLÓ

CON MUSLERA

Partiendo de las palabras de Jorge Bermúdez, quien reconoció que Boca irá en busca de jugadores de selección, no era descabellado prestarle atención al rumor que nació en Uruguay y en Europa, y que vinculaba a Fernando Muslera con el Xeneize.

Unos dichos del arquero de 33 años, en donde reconocía su admiración por Óscar Córdoba y admitía que era «muy lindo» que su nombre «suene en un club tan grande», inmediatamente lo posicionaron cerca de la Ribera.

Sin embargo, ahora, él mismo se encargó de negar un contacto, aunque no por eso cerró la puerta. Si de hecho, hasta habló de llegar en combo con Edinson Cavani.

«¿Que vaya a Boca con Cavani?. ¿Quieren armar el paquete? A mí no me llegó nada, no tuve ningún contacto. Fue todo prensa. Conmigo no tuvieron contactos; pero, me pone feliz», contó en Marketing Registrado el propio Muslera, quien juega hace nueve años en Galatasaray turco y que además es un referente muy importante de la selección uruguaya, donde disputó tres Mundiales (2010, 2014 y 2018), cuatro Copas América (ganó la del 2011 en Argentina) y una Copa Confederaciones.

Por otro lado, Boca tiene un tema con sus arqueros. Aparecerían ofertas por Esteban Andrada; a Marcos Díaz se le vence el contrato en junio; y Agustín Rossi, si no sigue en Lanús, sólo volvería al Xeneize si es titular. Al parecer, Muslera, quien entra en el perfil que buscan Riquelme y Miguel Russo, no recibió ningún llamado.