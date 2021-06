En el día de las y los periodistas presentaron el Manual de buenas prácticas para una Comunicación No Sexista, elaborado de forma conjunta con el Frente de Trabajadoras de la Comunicación del Chaco (FTCCh) y el gobierno provincia. “El lenguaje no es neutral, lo que no se dice se invisibiliza”, aseguró la vicegobernadora Analía Rach Quiroga .

MANUAL

El manual forma parte de una de las iniciativas previstas en el Plan provincial para la Igualdad de Géneros, presentado en marzo de 2020, que tiene como objetivo trazar políticas públicas con perspectiva de derechos humanos y de género transversales, con el fin de erradicar todo tipo de violencia hacia las mujeres y las diversidades.

Luz Figueroa, periodista e integrante del FTCCh, contó que el espacio que nuclea a las comunicadoras tiene como principal objetivo promover acciones para que la comunicación adquiera perspectiva de derechos, y de allí que la articulación con el Estado que da como resultados el manual es un paso muy importante. Aseguró que queda mucho por trabajar y solicitó al Estado, a través de sus tres poderes, continúen acompañando en esta construcción.

“Esperamos que el manual sea una herramienta útil y efectiva para avanzar en una más comunicación plural, democrática, responsable y libre de violencias y de desigualdades”, expresó Figueroa. También añadió que “de la misma forma consideramos necesario mencionar que una comunicación real y con perspectiva de derechos, más allá de la formación y capacitación, necesita garantizar salarios dignos, trabajo formal y espacios de trabajo libres de explotación y violencias para todos los compañeros y, principalmente, para todas las compañeras que estadísticamente sufren más de estas situaciones”, remarcó la periodista.

En la misma línea Rach Quiroga remarcó el valor del manual aseguró que “el lenguaje no es neutral” y que “lo que no se dice se invisibiliza”. “Es importante tener un lenguaje inclusivo que achique las brechas de desigualdad, un lenguaje que tenga en cuenta a las otredades; hoy estamos dando un paso más para adelante, sabiendo que falta y asumiendo el compromiso de trabajar en ello”, sostuvo.

Mientras que el gobernador remarcó por su parte que “no hay equidad ni igualdad de géneros sino somos capaces de promover una comunicación no sexista”, y que “la palabra es una herramienta de transformación de la realidad y utilizarla de forma adecuada es un deber”, dijo. “Es trascendental que hoy tengamos este manual”, subrayó, e invitó, principalmente a los varones, a ponerlo en práctica, agregando que “el feminismo como movimiento colectivo permitió visibilizar la reivindicación legítima de las mujeres en la historia”.

LABOR PERIODÍSTICA

Por su parte, la vicegobernadora reconoció el trabajo que lleva adelante el FTCCh para alcanzar una comunicación de derechos. En este sentido, saludó a las y los periodistas en su día y agradeció el trabajo que llevaron y llevan adelante en la pandemia. “Trabajamos con una agenda con perspectiva de derechos humanos y de géneros que es transversal en todas las políticas públicas. Asumimos el compromiso de incorporar en las políticas públicas la ´lente violeta´ para así atender a las desigualdades históricas que existen entre los géneros”, indicó.

Capitanich también saludó a las y los periodistas en su día asegurando que “es una profesión digna y noble que merece el resarcimiento económico adecuado”. “Tenemos el compromiso de continuar bregando por los derechos, la igualdad y, sobre todo, por un enorme compromiso con la libertad», expresó el mandatario provincial y concluyó: «Para que una sociedad sea inclusiva debe ser democrática y pluralista, y para ello adquiere gran relevancia la palabra”.

Estuvieron presentes la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez; la subsecretaria de Comunicación, Lía Benítez, y Nadia Bosch como referente del equipo; y por el FTCCh estuvieron presentes las periodistas Luz Figueroa, Pamela Soto y Amelia Fernández.