Preservación íctica: “El Paraná necesita al menos dos años de veda total de pesca”

El sector ambiental advirtió hace mucho que la emergencia hídrica era cuestión de tiempo; sin embargo, al igual que hace años se vuelven a lanzar reclamos por la falta de políticas ambientales que realmente traigan soluciones para con la naturaleza y los recursos naturales. En lo que refiere a la región, una de las voces autorizadas para hablar de preservación y ambiente es Luis Martínez, quien explicó a este matutino como si bien la cuestión ambiental se ha metido en la agenda política y en los discursos electorales, en la realidad las soluciones siguen sin aparecer, “estamos a pocos meses de finalizar el año y desde el 2020 veníamos resaltando esta situación de la emergencia hídrica, utilizando las redes, pero también presentando notas y demás para cumplir todos los pasos administrativos en los organismos correspondientes en busca del dialogo y trabajo unificado. Sin embargo, no nos hemos encontrado con respuesta favorables”, afirmó.

TRABAJO UNIFICADO

En cuanto a las claves para resolver de manera paulatina lo que refiere al ambiente, Martínez apuntó, “el trabajo unificado integra es clave para lograr el enfoque en vistas a dos problemáticas muy grandes como son el río Paraná y los incendios -estos últimos se mantienen vigentes por la sequedad en la vegetación-; pero lo cierto es que lo más urgente pasa por una situación muy delicada en cuanto a las especies ícticas, las cuales están vulnerables por la emergencia hídrica y pese a esto en ninguno de los decretos provinciales los gobiernos hacen mención a la conservación, siendo que los peces están siendo saqueados con los kilos y kilos de incautaciones que se conocen todos los días. La realidad es que los controles no son suficientes y todo esto termina afectando la fauna porque se llevan especies que son de altísimo valor ecológico y ambiental, pero no se da el resguardo correspondiente. Además, ninguna de las provincias por donde cruza el Río Paraná entabla ningún tipo de dialogo en este aspecto”.

“Chaco tuvo una intención en su momento, pidiendo al gobierno de Corrientes abordar la situación, pero éste último no ha cedido esto. También nos gustaría conformar un abordaje con el gobierno de Santa Fe, de Misiones, Entre Ríos. Siendo Santa Fe y Entre Ríos las provincias que más pescado cortan. Es una lástima que Corrientes este más pendiente de fomentar el turismo, explotando una atracción turística como la pesca con devolución en lugar de apuntar hacia un uso más sostenible y la conservación de especies tan valiosas que si no tomamos medidas de conservación las estamos llevando al borde la extinción”, enfatizó. Añadiendo que la sequía y la bajante histórica impacta de manera más profunda la problemática del saqueo íctico.

POSIBLE EXTINCIÓN DE ESPECIES

Martínez deslizó que al ponerse en contacto con investigadores, le han marcado que es necesario una gran tiempo de veda en el río Paraná si se busca una preservación real de especies de peces, “los gobiernos no están tratando como corresponde en busca de un uso más sostenible de los recursos o al menos resguardarlos porque los investigadores siguen remarcando que el Paraná necesita una pauta de al menos dos años sin actividad pesquera de ningún tipo para que las especies puedan reproducirse en tiempo y forma para ocurra una sobrepoblación. De lo contrario vamos camino a una extinción de especies en el río”. También mencionó que “a más de 58 días de declarada la emergencia hídrica no se efectuó ninguna medida concreta o siquiera se mencionó desde algún organismo oficial las consecuencias de lo que pasará si se extinguen las especies.

Por ejemplo, desde Brasil nos han dicho que Bolsonaro tiene la idea loca de construir criaderos de especies exóticas en el Paraná, lo cual afectaría sensiblemente a nuestras especies nativas hasta el punto de desaparecerlas”.

SEQUÍA

El ambientalista correntino también se refirió a la bajante histórica en el río, “insisto en que una vergüenza que en organismos provinciales como nacionales, haya carencia de diálogo. Además del poco compromiso para el trabajo en conjunto. Sabemos que se falta precipitaciones, o peor no sabemos a ciencia cierta cuándo llegarán lluvias que favorezcan Paraná para tener su ritmo normal. Es más, desde mi punto de vista no sé si el Paraná volverá a ser como lo conocíamos antes”, remarcó.

También criticó la postura de países como Paraguay y Brasil que también sufren la emergencia hídrica. “No solamente hay un problema dentro de las provincias sino también diplomático que lamentablemente es vergonzoso porque somos países que conformamos el mismo río”, añadió.

PRESERVACIÓN

“Intentamos que los organismos dispongan de los recursos para tener un control de cuáles son las especies que hoy se podrían sacar y no perjudicar a la población de otras. Esto lograría un recurso más sostenible. Pero es necesario esos años de veda total. Sé que es muy difícil que las partes se pongan de acuerdo por tanto tiempo para no pescar, en especial para el sector pesquero, pero debe suceder en algún momento porque si no la extinción es el camino. El dialogo es el camino y no se apuesta por él. La emergencia hídrica está presente desde 2019 y antes no hubo intenciones de los organismos de trabajar a la par. También hemos pedido informes técnicos sobre las medidas que realizará los gobiernos sobre a la sequía, pero no hemos tenido respuesta alguna. Si no se realiza un gran esfuerzo de todas las partes es imposible”, explicó.

VUELTA A LAS ESCUELAS

Por último, el ambientalista celebró que con la vuelta a la presencialidad pudieron regresar a brindar charlas informativas en las escuelas de la provincia de Corrientes, “hemos vuelto a informar a los chicos sobre las especies nativas. Algo a resaltar es aquí y en Entre Ríos tuvieron lugar las ferias de ciencias y muchos chicos utilizaron como temática al Paraná y las especies habitan en el río; otros investigaron sobre la bajante histórica del río. También valoramos que los docentes se hayan involucrado en estos temas para informar a los estudiantes. Enseñando no solo a conocer sino también a valorar los recursos naturales”, finalizó.