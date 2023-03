Primera Nacional: Martel dejó For Ever tras el pobre inicio de campeonato

Como se esperaba desde que se consumó la derrota del último sábado ante Tristán Suárez luego de ir ganando en gran partido, en For Ever se le terminó el crédito al técnico Pablo Martel, que en seis fechas llevó al Albinegro a la última colocación de la zona B de la Primera Nacional producto de un partido ganado, un empate y cuatro derrotas, todas en condición de visitante.

El joven técnico que venía de Juventud Antoniana de Salta, equipo que ni siquiera pudo clasificar al Reducido del Federal A y antes había estado al frente de Güemes de Santiago del Estero también con una pálida performance nunca pudo plasmar su idea de juego en sus dirigidos, es decir no solo los resultados fueron determinantes sino lo que se observaba en el campo de juego estaba lejos de lo que fue la campaña anterior, con el Negro como protagonista desde el inicio del certamen.

“El Club Atlético Chaco For Ever comunica que Pablo Martel, Adrián Gorostidi y Bruno Singher, no continuarán al frente del primer equipo profesional. Desde nuestra institución, agradecemos su dedicación, profesionalismo y trabajo realizado, en compromiso con nuestro Club. Lamentablemente los resultados no acompañaron a las expectativas para esta temporada”, comunicó la institución en sus redes nacionales.

El Albinegro jugará el domingo como local ante Atlanta desde las 18 y la dirigencia ya se mueve para conseguir el reemplazante de Martel, entre los nombres que suenan está el de Ricardo Pancaldo, que viene de ser eyectado de Deportivo Madryn también por un rendimiento pobre, el equipo del Sur acumula cinco puntos en seis partidos, una más que For Ever y Pancaldo lo dirigió hasta hace una fecha.

Otro nombre en carpeta es uno que ya había estado cuando se eligió a Martel para reemplazar a Cravero y es el de Diego Osella, con amplio recorrido tanto por Primera División como la Primera Nacional, y su último paso fue Agropecuario de Carlos Casares, en 2022.