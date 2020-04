Productores algodoneros piden asistencia al Municipio

El intendente, Adalberto Papp, recibió a los integrantes de la Comisión de Emergencia Agropecuaria, quienes plantearon la crítica situación por la que están atravesando los productores algodoneros en el marco de la paralización de la actividad por la cuarentena. “Solicitan una asistencia financiera porque no pueden vender su producción debido a que no hay precio, entonces requieren una ayuda que la pediremos al Gobierno provincial y nacional”, sostuvo el Ejecutivo municipal.

Papp explicó que recibió a los productores para escuchar su situación. “Estamos tratando el problema del agro y los inconvenientes de este momento, ellos están desmotando, pero realmente no tienen venta de la fibra, por eso no tienen recursos para pagar todos los gastos que origina la actividad algodonera en esta etapa”, dijo el intendente. Añadió: “Por eso, solicitan a la Provincia o a la Nación una ayuda extraordinaria para que se pueda salir de esta situación, porque el mercado nacional e internacional están paralizados. Esto se revertirá con la venta, pero por el momento está estancada la economía y eso perjudica mucho a los colonos. También, tenemos los colonos chicos que necesitan semillas para la siembra”, indicó.

Por su parte, Eduardo Risina agradeció al intendente. “Nos recibe para escuchar nuestro problema. El algodón está, las cooperativas están, pero no tenemos alambre para los fardos, todos los agricultores estamos con el algodón en el campo porque no se puede vender y la situación es grave. Por eso, le pedimos al jefe comunal y al gobernador, Jorge Capitanich, que intervengan en esta situación. Somos conscientes de esta epidemia, pero necesitamos que el Gobierno nos ayude, ya que no se puede comercializar el algodón en bruto”, dijo.

El representante de la sociedad rural, Cesar Glibota, remarcó: “El mercado está parado, pero al que juntó el algodón y al pisador hay que pagarle, y hoy, en forma directa e indirecta la actividad está generando trabajo para unas 1.500 personas de Villa Ángela, por eso estamos muy preocupados”, indicó.

Por último, Alex María representante de MARFRA, manifestó que Papp “escuchó la grave situación por la que está atravesando el sector textil en general, desde el productor algodonero hasta las hilanderías, las mismas quedaron paradas desde el primer día de cuarentena, hace un mes. Asimismo, esto ocasionará que el sector entre en crisis, porque se está por cortar la cadena de pago en cualquier momento. Y por eso necesitamos asistencia financiera, porque estamos en una situación muy complicada”, dijo y, concluyó: “El objetivo principal de esta reunión es dar a conocer la situación y buscar una ayuda financiera, queremos hacer ver que necesitamos activar la economía, al menos el sector algodonero porque nos encontramos en una situación realmente grave”.