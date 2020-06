Productores, emprendedores y pymes, parados por el asueto

Desde el lunes y durante toda la jornada de ayer, rigió el asueto administrativo en Resistencia, Barranqueras, Fontana y Vilelas, que restringió la actividad comercial solamente para la venta de productos esenciales.

En la semana, numerosos usuarios de redes sociales se mostraron indignados por no poder acceder a alimentos especiales y regalos de cara a los agasajos por el Día del Padre, debido al cierre de los mercados y ferias instaladas en zonas específicas de la ciudad en la cuarentena.

Personas que no pueden salir de sus barrios por no realizar “actividades esenciales” reclamaron que los mercados que habían sido habilitados desde Gobierno para las compras generales están cerrados desde el lunes, lo cual limitó el acceso a productos particulares o no disponibles en supermercados y kioscos. A su vez, comerciantes y artesanos lamentaron no vender los elementos destinados a comercializarse en esta fecha.

ECONOMÍA POPULAR

Johana Duarte, subsecretaria de promoción y desarrollo de la Secretaría de Economía Popular de la provincia dialogó con elDIARIO de la Región sobre la actual situación de los trabajadores de la tierra que, con la gestión de este organismo, conformaron la Feria de Trabajadores de la Economía Popular, que contiene a los productores y agricultores.

Esta feria se venía realizando todos los sábados de 9 a 13 en distintos puntos de la ciudad como la Plaza de la Integración (también llamado Paseo de los Artesanos) y Paseo Sur (avenida Belgrano 1700). Sin embargo, ayer no se realizó. “Se vio suspendida ajustándonos al decreto provincial 702, ya que se realizaba en espacios públicos. Quedamos sujetos a las medidas que se tomen a partir de ahora”, acotó.

AGRICULTURA FAMILIAR

Duarte señaló: “Desde nuestra área creemos que el trabajo de les productores de agricultura familiar y economía popular es un eje central para garantizar el abastecimiento local. Desde el estado vamos a llevar adelante políticas públicas que den fuerte impulso al sector, porque entendemos que es fundamental y debe ser dinamizado”.

“Venimos impulsando a los productores de la economía popular y agricultura familiar a través de una herramienta como la feria para que puedan vender su producción y así tener un ingreso económico en estos momentos tan difíciles”, consideró.

SOBERANÍA ALIMENTARIA

Sobre el origen de los alimentos que consumen los chaqueños, informó: “El 80% de lo que consumimos viene de afuera. Debemos impulsar la producción y abastecimiento local, que también implicará para la sociedad chaqueña acceder a productos sanos, frescos, agroecológicos y a un precio accesible”.

PUNTO DE TODXS

El mercado llamado Punto de Todxs, dependiente de ministerio de Producción, que combinó a productores y emprendedores en la Terminal de Resistencia, también está cerrado desde el lunes.

A partir de mayo, este espacio proveyó alimentos y productos artesanales a toda la población de la zona suroeste de la ciudad.

VERDURAS POR DELIVERY

Debido a la restricción de la circulación de ciudadanos, ahora es posible comprar elementos de supermercado, verdulerías y kioscos por la aplicación Pedidos Ya, seleccionando la opción “Mercados”. Sobre ello, la subsecretaria aconsejó “Deben siempre higienizar los objetos adquiridos cuando los reciben, antes de consumir. Para todo aquel que esté en contacto con frutas o verduras, debe higienizarse las manos con agua y jabón constantemente. Los que no puedan acceder a estos, recomendamos alcohol diluido con agua”.

“Lo que nos toca vivir hoy nos hace repensar en cosas que tenemos que tenerlas muy en cuenta al momento de comprar: la higiene constante de manos y no llevarlas a la boca o la cara constantemente. Vamos aprendiendo a convivir con esta nueva realidad”, cerró.

REUNIONES EN EL INTERIOR

Si bien el ministro de Gobierno, Juan Manuel Chapó, pidió a «las intendentas y los intendentes del interior del Chaco que también puedan acompañar estas medidas y puedan cerrar al máximo la circulación dentro de sus municipios”, la situación de los pueblos fue totalmente distinta en estos días. Ayer se registró gran movilidad social, comercial y hoy están habilitadas las reuniones de hasta 10 personas.