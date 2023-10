Propietarios se pronunciaron a favor de la creación del Registro Provincial de Reservas Naturales Privadas

En un comunicado de prensa, la Comisión de Propietarios de Reservas Naturales Privadas de Chaco, organizaciones y ciudadanos chaqueños comprometidos con el ambiente, expresaron una “preocupación ante la reciente nota publicada por el señor Miguel López” donde aseguran que el mismo, “critica el decreto recientemente firmado para la creación del Registro Provincial de Reservas Naturales Privadas y las medidas de fomento y estímulo para su funcionamiento”.

En la misma sostienen que “las Reservas Naturales Privadas constituyen áreas con diversas dimensiones y objetivos, pertenecientes a familias o particulares, pequeñas, medianas o grandes empresas, organizaciones, universidades, clubes y cooperativas, que desarrollan una variedad de actividades que incluyen en muchos casos actividades productivas compatibles con la conservación de la biodiversidad”.

De esta manera, explican que “son iniciativas voluntarias y son varias las provincias que han avanzado en este reconocimiento”.

En la provincia existen actualmente más de 30 reservas privadas distribuidas por todo el territorio provincial, muchas de las cuales se desempeñan como “áreas de conservación desde hace más de 20 años y que realizan actividades de educación ambiental, investigación, ganadería, apicultura, aprovechamiento sostenible de los bosques y ecoturismo”.

Los autoconvocados sostienen la idea de que “constituir una Reserva Natural privada no quita la posibilidad de realizar actividades productivas, por lo que cualquier pequeño productor interesado en aportar a la conservación de los bosques podría incorporarse al presente registro y recibir el apoyo necesario para el efectivo resguardo de los recursos de los que dependen”.

Y agregan que “Incluso constituirse en un área protegida de índole privada posibilita obtener mayores beneficios por los servicios ambientales que estos ambientes brindan”.

A lo largo del documento, también exponen que “la Ley Nacional Nº 26331 fue creada con el objetivo de promover la conservación de los Bosques Nativos, mejorar y mantener los procesos ecológicos y culturales que beneficien a la sociedad”.

Estas medidas planteadas surgen de varias reuniones y consultas realizadas desde los organismos influyentes y con el ejecutivo provincial. “Su eje se centra en la protección de los bosques como ecosistema y no solo en su aporte de madera. En su artículo 30, se crea el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, con el objeto de compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos y por los servicios ecosistémicos”.

Por lo tanto, advierten que “resulta adecuado y esperado que los mismos sean gestionados por la autoridad provincial en materia ambiental, ya que así se garantizaría el efectivo resguardo de los mismos”.

Además, se extiende la idea de que “si la ley de bosques se implementara como está previsto para prevenir los desmontes y asegurar su conservación, no seríamos provincia récord con más de 40.000 has. en lo que va del año”. Y plantean la interrogante sobre si será “¿acaso la ley de presupuestos mínimos de protección de los bosques nativos es para fomento de la actividad maderera extractiva?”.

Como antes se mencionó, el decreto constituye un “pedido de hace más de tres años, cuando se elaboró en proyecto de ley que buscaba reconocer e impulsar el trabajo de quienes hace años buscamos conservar la biodiversidad de nuestra provincia”.

Por ello, “celebran la decisión tomada por el Gobernador de impulsar la normativa que apoya la creación de nuevas Reservas Privadas en la Provincia”, ya que constituye un apoyo a quienes buscan en terreno “garantizar la conservación de la biodiversidad y apuestan día a día a un verdadero y auténtico Chaco Sostenible”.