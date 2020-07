Protesta del sector del turismo por una ley de emergencia

Trabajadores y propietarios de agencias de viajes, además de actores vinculados al sector, se manifestaron este miércoles en una gran caravana de micros, buses y minibuses, en adhesión a la jornada nacional por una ley de emergencia turística.

Luis Piedrabuena, representante del sector, brindó declaraciones para Radio Provincia y describió el complejo escenario que atraviesa un sector paralizado desde hace 120 días. «No tenemos la más mínima posibilidad de generar los recursos para poder ayudar a nuestros empleados, nosotros siempre fuimos fuente de empleo», afirmó el empresario y habló de créditos y deudas acumuladas que se siguen incrementando.

«Necesitamos que nuestros legisladores se sienten junto con nosotros a pensar de qué manera salimos de esto», apuntó.

Se refirió a dos propuestas elevadas al Congreso de la Nación, una referida a una asistencia para el sector, «pero si no se declara la emergencia no podemos tomar créditos fiscales ni tener acceso a plazos de gracia, intereses subsidiados, de manera tal que nosotros no tengamos que abrir nuestro trabajo el mes que viene y lo único que veamos sean deudas a pagar», graficó.

«Queremos intentar llegar a un consenso donde todos estemos de acuerdo, donde nos demos la oportunidad de empezar a trabajar», planteó Piedrabuena.

CON GOBIERNO

Por la tarde, tras reunirse con diversos sectores vinculados al turismo provincial, el gobernador Jorge Capitanich encabezó una conferencia de prensa; asistieron Ariel Ybarra, presidente del Instituto de Turismo; Daniel Gaona, por la Cámara de Turismo del Chaco; Marcelo Carou, de la Asociación de Prestadores de Turismo Receptivo del Chaco; Verónica Mazzaroli, de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y afines del Chaco; Fabián Moncada, de Chaco Bureau y Luis Piedrabuena, de la Agencia Nordestur.

“Han padecido los efectos y consecuencias de la pandemia”, definió el gobernador al describir el impacto de la pandemia en el sector turístico. Explicó que “el objetivo fue generar el apoyo para tener una pronta sanción de la Ley de Emergencia para el sector turístico y apoyar la iniciativa presentada por el sector en el Congreso de la Nación”.

Adelantó que trabajarán en la generación de instrumentos de promoción vía Ingresos Brutos para estimular el desarrollo de la actividad turística. “Hay más de 1100 trabajadores inscriptos en AFIP (del sector turístico) y existen en la provincia 67 establecimientos rurales con familias de trabajadores abocados al turismo”, dimensionó.

Recordó que la semana pasada fue presentada una iniciativa para concretar la ayuda al sector, que está en proceso de recepción de inscripciones; y señaló que mañana se presentará el plan de desescalada del aislamiento que contempla tres fases, a desarrollarse en 45 días, para el Gran Resistencia, lo que implica la reapertura de bares, restaurantes, hoteles y la actividad turística. Asimismo, se contempla “incluir al transporte de media distancia, para promover el turismo receptivo de base local”.