Protesta en Casa de Gobierno en apoyo a vendedores desalojados

En el día de ayer, vendedores de comidas al paso que a partir de noviembre del año pasado fueron desalojados de sus carros -en una serie de operativos por parte de la Municipalidad de Resistencia-, se reunieron ayer en la Plaza 25 de mayo para exigir al Ejecutivo provincial que interceda en su situación, ya que dijeron no tener respuestas de parte de la comuna.

Cerca de las 8 30, un gran grupo de personas se dirigió a Casa de Gobierno. También acompañaron el reclamo los carreros que se dedican a la recolección de cartones. La movilización marchaba por la plaza 25 de mayo, mientras que los carros por la calle, cuando –en un momento dado- la policía creó un cordón e intentó frenar a los carros. Arremetieron con los escudos contra los equinos, por lo que se vivieron momentos tensos y cruces de palabras entre protestantes y efectivos.

Luego de la mediación, el Ministro Chapo se presentó en la plaza y les reiteró a los vendedores callejeros corridos por la Municipalidad que la Provincia no tiene jurisdicción y «nada puede hacer». Los vendedores respondieron que no pongan excusas, “que ambos gobiernos ya cerraron un acuerdo político institucional de cara a las elecciones y que los acuerdos políticos electorales se deben ratificar en la acción en el territorio. Si no, no existen en términos de resultados”. “No tengo para darle de comer a mis hijos. Me estoy cag*ndo de hambre” lamentó uno de los trabajadores afectados.

Sin respuestas, se dirigieron a la catedral de la ciudad. Allí, el padre de un vendedor de panchos desalojado de la plaza 25 de mayo, el propio trabajador y su hijo se encadenaron a las rejas de la iglesia. “Estamos desocupados hace 4 meses. Pedimos la intercesión del obispado para que haga entrar en razón a Capitanich, quien dice estar molesto con nosotros. Lo único que queremos es seguir trabajando. Venimos de Macri, de la pandemia y ahora del desalojo” manifestó.

“Nos quieren dar una beca de $10.000 y que no trabajemos más. ¿Qué hacemos con $10.000? Nos piden que esperemos, pero nosotros vivimos el día a día porque trabajamos en la calle. ¿Mientras tanto qué comemos? A mi esposa la golpearon por seis sandías” reclamó otro hombre.

Solicitaron “que nos den un espacio para trabajar tranquilos. Hay más de 50 familias entre gente que hace parripollos, verduleros, entre otros”. “Hicimos choripanes en la laguna Arguello para festejar el día de la Mujer y nos mandaron a 60 policías junto a inspectores. Siendo que a dos cuadras de donde nosotros estamos, hay cuatro kioscos de venta de drogas que están protegidos. ¿Entonces qué hacemos? ¿Ponemos un kiosco de drogas?” acotó.

Finalmente, luego de una larga mañana de tensión, el Ejecutivo provincial accedió a una reunión mañana para solucionar la continuidad de sus fuentes de trabajo.