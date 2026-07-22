Protesta en el acceso norte por el cierre del programa Volver al Trabajo

Miembros de organizaciones sociales, sindicatos y centrales obreras se concentraron este miércoles en el acceso norte de la ciudad, en la intersección de las avenidas Sarmiento y Combate de Obligado, por el inminente cierre del programa Volver al Trabajo (ex-Salario Social). 900.000 familias argentinas quedarán sin ese ingreso a partir de agosto, 43.583 de ellas son chaqueñas.

«Decidimos junto a las distintas organizaciones, sindicatos y centrales salir a las calles de todo el país para visibilizar la realidad de nuestros sectores e intentar que el gobierno desista de avanzar sobre el salario de miles de argentinos que subsisten en el marco de una crisis económica, política y social sin precedentes», remarcaron desde las organizaciones.

La nutrida convocatoria se hizo visible en la zona de acceso al centro comercial Sarmiento y, en simultáneo, a la vera de las rutas en varias localidades.

Entre los sectores presentes, estuvieron integrantes de la CGT, las dos CTA, la Multisectorial, la UTEP, la CCC, Fenat, el Frente Barrial, Libres del Sur, el PO y el MTR, entre otros.