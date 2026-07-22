DestacadasLa ProvinciaÚltimas noticias

Protesta en el acceso norte por el cierre del programa Volver al Trabajo

"Decidimos junto a las distintas organizaciones, sindicatos y centrales salir a las calles de todo el país para visibilizar la realidad de nuestros sectores e intentar que el gobierno desista de avanzar sobre el salario de miles de argentinos", remarcaron.

Photo of Cooperativa La Prensa Cooperativa La Prensa Send an email Hace 4 días
0 18 1 minuto de lectura

Miembros de organizaciones sociales, sindicatos y centrales obreras se concentraron este miércoles en el acceso norte de la ciudad, en la intersección de las avenidas Sarmiento y Combate de Obligado, por el inminente cierre del programa Volver al Trabajo (ex-Salario Social). 900.000 familias argentinas quedarán sin ese ingreso a partir de agosto, 43.583 de ellas son chaqueñas.

«Decidimos junto a las distintas organizaciones, sindicatos y centrales salir a las calles de todo el país para visibilizar la realidad de nuestros sectores e intentar que el gobierno desista de avanzar sobre el salario de miles de argentinos que subsisten en el marco de una crisis económica, política y social sin precedentes», remarcaron desde las organizaciones.

La nutrida convocatoria se hizo visible en la zona de acceso al centro comercial Sarmiento y, en simultáneo, a la vera de las rutas en varias localidades.

Entre los sectores presentes, estuvieron integrantes de la CGT, las dos CTA, la Multisectorial, la UTEP, la CCC, Fenat, el Frente Barrial, Libres del Sur, el PO y el MTR, entre otros.

Etiquetas
Photo of Cooperativa La Prensa Cooperativa La Prensa Send an email Hace 4 días
0 18 1 minuto de lectura
Photo of Cooperativa La Prensa

Cooperativa La Prensa

Cooperativa de Trabajo y Consumo Ltda La Prensa

Publicaciones relacionadas

Incendios en España: Sánchez admite que vienen «horas complicadas»

Hace 21 horas

Grilla de la Bienal este sábado: un escenario central variado y cierre del certamen internacional

Hace 21 horas

La morosidad de familias en préstamos rozó el 16% en mayo, la suba más alta en seis meses

Hace 21 horas

Con más del 70% de las rutas deterioradas, avanzan en la privatización de 9000 kilómetros

Hace 1 día

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba