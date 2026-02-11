Proyecto de ley para declarar emergencia en cultura y medios

En el marco de la jornada nacional de lucha y rechazo a la reforma laboral, referentes de la cultura, periodismo y medios de comunicación se reunieron con representantes de sindicatos, partidos y agrupaciones políticas, organizaciones sociales y diputados provinciales. El objetivo fue presentar y debatir un borrador del proyecto de declaración de emergencia de ambos sectores.

La cita fue en la sede del Sindicato de Prensa del Chaco el lunes por la tarde. Contó con la organización del sindicato anfitrión, de la Asociación de Medios de Comunicación del Chaco (Amcch), referentes de la cultura y del Frente Cultural Federal.

Sobre el proyecto de declaración de emergencia en la cultura y los micro, pequeños y medianos medios de comunicación, señalaron que promovería un plan de contingencia que impulse a dichos sectores en crisis, aliviando sus costos en servicios y facilitando acuerdos y convenios con estamentos y empresas del Estado. Todo, con el fin de mantener la actividad y, buscando así, garantizar el derecho a la libertad de expresión.

Estuvieron presentes diputados y diputadas provinciales, a quienes se les hizo entrega del borrador del proyecto. Buscaron el compromiso para el ingreso y debatge en comisión, así como el consenso necesario para su aporbación.

La convocatoria despertó el interés de decenas de participantes que evidenciaron la necesidad de expresar reclamos, ideas, indignación, propuestas, críticas y hasta el llamado a reaccionar ante el avasallamiento de las políticas impuestas por el Gobierno nacional, con su réplica en el plano provincial.

Durante la jornada, también se rechazó la reforma laboral libertaria que se tratará en el Congreso.

En el inicio del encuentro, el titular del Sindicato de Prensa, Sebastián Acosta, dio la bienvenida a los asistentes y se explayó “en la necesidad de integrar luchas y reclamos del pueblo trabajador y emprendedores, en este caso de la cultura, el periodismo y los medios de comunicación, ante lo que mal llamamos reforma laboral o modernización laboral, pero que en realidad es, claramente, un retroceso y la pérdida de derechos”, señaló Acosta, al abrir el encuentro y recibiendo a los asistentes.

Por otra parte, dio lectura a una parte del proyecto en cuestión, que exige la ejecución presupuestaria de fondos internacionales al que accediera la Provincia para la implementación de políticas para el desarrollo de la cultura y la comunicación. “Como así también fondos del Tesoro Nacional”, citó Acosta. Reflexionando que “ahí la vemos prácticamente difícil, hoy por hoy”, advirtió el titular del gremio.

La exdiputada provincial y funcionaria de Cultura Mariela Quirós citó el documento emitido por el Frente Cultural Federal y la Multisectorial de Cultura y Comunicación. Allí se nombra todas las entidades cerradas, vaciadas y olvidades de esta gestión: el Ministerio de Cultura de la Nación, Incaa, INT, Inamu, Enacom, RTA, Defensoría del Público, FNA Y Conabip. Por parte de los medios, el desfinanciamiento y desaparición de: Canal Encuentro, Cine.ar, Paka Paka, DeportTV y Radio Nacional, Agencia de Noticias Télam”, añadió.