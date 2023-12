Pusieron en funciones a las autoridades sanitarias

El ministro de Salud de Chaco, Sergio Rodríguez, puso en funciones ayer a las nuevas autoridades del hospital 4 de Junio “Dr. Ramón Carrillo” de Sáenz Peña. El flamante equipo está conformado por los médicos Jaime Etchelouz; Sebastián Rodríguez e Ivonne Duarte, director y codirectores, respectivamente.

Además, tomaron su cargo los directores de las Regiones Sanitarias Nº 7, Centro Oeste, José Gómez, y Nº 2, Centro Chaqueña, Orlando Di Núbila. También prestaron juramentos el director del hospital “Dr. Emilio F. Rodríguez” de Quitilipi, Gustavo Ferro; del hospital de Pampa del Infierno, Cristian Valenti; la directora y la codirectora del hospital de Avia Terai, Vanina Aguirre y Carina Jara, respectivamente, y la directora del Centro de Salud de Río Muerto, Paola Andrada.

“No concibo un sistema sanitario sin personal, por lo tanto, mi mirada va a estar siempre puesta en ustedes”, sostuvo el ministro Rodríguez y señaló: “Cuando el gobernador (Leandro) Zdero nos pidió que nos hagamos cargo de esta situación, nos dio un desafío muy fuerte y muy importante. Los que me conocen saben que, si bien estaba casi retirado, sigo firme por un futuro mejor”.

“Quiero agradecer enormemente a quienes asumen este desafío con valentía, no les espera una tarea fácil, pero esa tarea empezará a reconstruirse a partir de cada personal de salud y con la esperanza de un mañana mejor”, agregó.

Acompañaron la actividad el subsecretario de Red de Servicios de Salud, Marcelo Ojeda; el intendente de Sáenz Peña, Bruno Cipolini, la jefa comunal de Pampa del Infierno, Glenda Seifert; y la diputada provincial Maida With y su par Iván Gyoker.