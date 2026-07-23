Qué hacer este jueves en la Bienal

Certamen Internacional de Escultura y el Encuentro de Escultores Invitados entran hoy en su séptimo día, y el trabajo empieza a mostrar otra cara: ya no se trata de definir la forma general de la obra, sino de resolver el detalle fino, esos últimos gestos —un pulido, una terminación, un ajuste de proporción— que van a separar la pieza terminada de la pieza casi terminada. En el Predio Bienal, jornada completa, cada vez es más común ver a los escultores dando un paso atrás para mirar de lejos lo que hicieron, señal de que la obra ya está entrando en su recta final. Todavía quedan cinco días de Bienal 2026, pero la escultura, en varios boxes, ya empieza a hablar en pasado.

Institucional

15:00 — Simposio ICLAFI-ICOMOS (Bloque II), Auditorio NBCh.

Los paseos

Como cada día, las ferias y encuentros de artesanos —Maestros Artesanos Argentinos y Arte Indígena y Artesanos de Pueblos Originarios— permanecen abiertos toda la jornada, sosteniendo ese mismo pulso de oficio manual que corre en paralelo a la escultura en vivo.

Madre Canción

Desde las 14:30

Canción de las dos orillas

“La trova chaqueña” Historias y canciones de nuestra provincia. Un legado por descubrir

Participan:

Hugo Scófano

Daniel Osuna

Julio Romero

Tito Luque

Zuni Aguirre

Carolina Miño

Nata Segovia

Kitu Genez

Humberto Falcón

Canción nueva Correntina: con la presencia del poeta Cacho Gonzales Vedoya, Carlos Lezcano y Juan Pedro Zubieta (Fundación Memoria del Chamamé)

Historia de un movimiento estético y poético fundamental que impactó y transformó la música de toda la región.

A las 18:00, el Escenario Central se detiene un momento de la música para la Elección de la Embajadora Cultural de la Bienal del Chaco 2026.

LA MÚSICA

Desde las 20, el Domo del Centenario presenta la gala del Ballet Duartango, “Museo a Cielo Abierto”, mientras el Escenario Central se llena de nombres: arrancan Viento Norte y Gisela, sigue el uruguayo Matías Valdez y cierra Los Totora, en una de las noches con más variedad de estilos de toda la semana.