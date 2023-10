“Queremos que se haga cumplir la condena”, aseguraron los padres de Maximiliano Cabaña

En abril de este año, Sebastián Barrios fue condenado a 12 años de prisión por ser hallado culpable del delito “homicidio simple y lesiones graves” en concurso ideal en un fallo por mayoría de la Cámara en lo Criminal de Villa Ángela, por la muerte de Maximiliano Cabaña ocurrida en diciembre de 2019 en esa localidad. Sin embargo, la defensa apeló la sentencia, por lo que Barrios continúa en libertad. Ahora la decisión está en manos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chaco, que deberá resolver si deja firme la sentencia o da lugar a la presentación de la defensa que pide la nulidad del caso. Su familia asegura que no descansará hasta que se haga justicia.

Cecilia Ramírez, junto a su esposo, Sergio Cabaña, visitaron ayer la redacción de elDIARIO de la Región luego de arribar a Resistencia para hacer un recorrido por las fiscalías y conseguir información acerca de la causa por la muerte de su hijo y el destino del condenado que aún no tiene sentencia firme.

“Venimos para ser escuchados porque después de lo que Barrio le hizo a mi hijo hace cinco años, el 29 de septiembre de 2018, todavía sigue en libertad a pesar de que quedó sentenciado. Queremos que le hagan cumplir la pena que tiene que cumplir, porque quedó demostrado que fue el asesino de mi hijo”, sostuvo Celia abrazando la imagen de Maxi, que desde aquella noche lleva a cada movilización y pedido de justicia.

La abogada de la familia Cabaña, Sofía Puente, explicó a este medio que “Barrios fue condenado, pero apeló la defensa y la causa está en el Tribunal Superior de Justicia, en septiembre el STJ se abocó, pero todavía se espera que las partes hagan el descargo. Tenemos que esperar que el tribunal resuelva el recurso de Casación y por eso no está firme la sentencia, pero no tiene fecha para resolver por lo que es un trámite que lamentablemente puede llevar un año o más”, señaló.

“No queremos seguir esperando, porque es bastante cinco años y hoy nos cuesta hacer un viaje de 200 kilómetros, pero lo vamos a seguir haciendo hasta que la Justicia le haga cumplir la condena”, aseguró Celia y expresó: “Quiero que mi hijo tenga justicia y pueda descansar en paz porque fue injusta la forma en que se fue de este mundo”.

Reiteró así el pedido de celeridad al sistema judicial y afirmó: “Seguimos insistiendo porque si no, no somos escuchados. Sé que él no va a regresar, pero quiero que la muerte de mi hijo no quede en la impunidad. Siempre pensamos que, al cerrarse el juicio, íbamos a poder hacer un duelo más, en cinco años todavía no puedo prenderle una vela o llevarle una flor porque siento que él no tiene la paz que debería”, lamentó.

LA CONDENA

Barrios fue condenado a 12 años de prisión efectiva por los delitos de homicidio simple y lesiones graves en concurso ideal en un fallo por mayoría de la Cámara en lo Criminal de Villa Ángela.

El hecho sucedió el 29 de septiembre de 2018, cuando, según quedó demostrado en el juicio, el condenado participó de una persecución a bordo de una motocicleta 150 cc. en proximidades del Jardín Nº 15 de la localidad de Villa Ángela contra Martín López y Maximiliano Cabaña, quienes conducían una motocicleta 110 cc.

De esa manera, logró alcanzarlos a alta velocidad, provocando que rozaran el cordón de calle Belgrano al 750 y cayeran al suelo. Debido al golpe, Cabaña murió de inmediato y López sufrió lesiones graves que pusieron en peligro su vida. En tanto Barrios se fugó de lugar, manteniéndose por 15 días prófugo.

Tras ser detenido con prisión preventiva durante un mes en la causa “Supuestas lesiones y muerte en accidente de tránsito”, a fines de 2018, la jueza de Garantías de Villa Ángela, Yolanda Alvarenga de Gómez Samela, dictó la nulidad de dicha prisión preventiva y el principal acusado quedo en libertad.

En abril de 2019, familiares y amigos apelaron la resolución y la medida llegó a la Cámara de Apelaciones de Resistencia que solicito más información.

El tribunal estuvo integrado por Ricardo González Mehal, como presidente, Mariela Contreras y Diego Caballero. Las partes fueron representadas por la fiscal de Cámara, Silvana Rinaldis, Basilio Kuzmak y Adrián Mesch como defensores particulares y Sofía Puente por la querella particular.

El voto mayoritario quedó conformado por González Mehal y Caballero. En tanto que Contreras, en su disidencia, consideró que el hecho debía ser encuadrado como homicidio culposo y lesiones graves culposas.