Raúl Bittel: “el compromiso por la integración regional nos une”

Raúl Bittel, candidato al Parlasur de Unión por la Patria Chaco, participó ayer del debate electoral de candidatos de este espacio en la sede de la Universidad Austral ubicada en la Ciudad de Buenos Aires.

“El compromiso por la integración regional no es nuevo, es histórico y nos une en Latinoamérica y el Mercosur”, definió el candidato, quien remarcó la necesidad de una región “que también se industrialice y desarrolle». “La inversión en ciencia y tecnología tiene que ser clave, no solamente para exportar recursos, sino para exportar ciencia, conocimiento, tecnología”, valoró.

Bittel señaló como posible debilidad la necesidad de mayor publicidad del organismo y su conocimiento por parte de la sociedad. “Esto va en detrimento, no solo de su fortaleza como espacio institucional, sino también de la posibilidad de contar con legitimidad popular, necesaria para fortalecer el esquema de integración regional”.

También, propuso incorporar al protocolo de Ushuaia “un compromiso democrático en donde el Parlasur no sea un lugar en donde haya parlamentarios acusados por la Justicia o fugados para esquivarla”, en referencia a Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, parlamentario cercano al macrismo que permanece prófugo de la Justicia argentina.

Por otra parte, el candidato chaqueño propuso el acompañamiento firme del organismo a la Agenda 2030 de la ONU y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Además, destacó tres puntos del Plan Estratégico para las Acciones Sociales del Parlasur: la universalización de la salud pública, de la educación pública con erradicación del analfabetismo, y de la previsión social para los ciudadanos del Mercosur.

Entre sus propuestas para el organismo legislativo, Bittel destacó “la prohibición absoluta de acuerdos militares individuales de los países, incluyendo las bases militares” y explicó que “esos acuerdos entre Estado – Estado o Estado – organizaciones deben ser consensuados entre los países para llevarlos adelante”.

Además, señaló la necesidad de “la prohibición absoluta de la transnacionalización de servicios y espacios esenciales y estratégicos, si estos no son acordados por el conjunto de los integrantes del Mercosur: vías navegables, cielos de libre sobrevuelo y espacio exterior donde las órbitas están asignadas para los satélites deben ser también abordados de manera conjunta”.

Por último, valoró la importancia de abordar el Tratado de Unidad del Mercosur, considerando que “ya no debemos pensar solamente en las elecciones de forma directa que deben hacer los parlamentarios, sino también avanzar y pensar el bloque regional más allá”.