Realizaron 320 IVE en Corrientes desde la aprobación de la Ley

Desde la Dirección de Salud Sexual y Procreación responsable del Ministerio de Salud Pública de la provincia informaron que, desde la aprobación de la Ley 27.610, en la provincia se realizaron 320 IVE a mujeres de diferentes franjas etarias.

En el marco del Día Internacional por el Aborto Seguro (antes conocido como Día Global de Acción por el Acceso al Aborto Seguro y Legal), un matutino correntino mantuvo contacto con el director de salud sexual y procreación responsable de Corrientes, Pablo Torres Jurado, para conocer las cifras de las Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE).

También, comentó que, en los casos en que se deba practicar la IVE y se presente la objeción de conciencia del profesional a cargo, se realiza una derivación oportuna de la paciente hacia el centro de salud más cercano que cuente con una respuesta acorde para desarrollar el procedimiento requerido.

Además, Jurado sostuvo que «para desarrollar la intervención llevamos adelante las recomendaciones emanadas de la guía nacional y provincial, que indica que la IVE se realice hasta las 14 semanas completas (14 semanas y 6 días)».

«Todas las pacientes cuentan con acompañamiento por parte de la consejería de manera inmediata; se realiza un seguimiento post IVE que incluye una charla personalizada sobre el sistema de salud con otros profesionales que guían a la paciente para que pueda decidir qué método anticonceptivo utilizar una vez que se vayan del hospital», indicó. A la vez, recomendó a las pacientes que opten por los métodos de larga duración como el DIU, implantes o inyecciones.

En otro aspecto, el director de salud sexual fue consultado acerca de la utilización del medicamento Misoprostol en los casos que lo requieran, a lo que explicó que «en lo general la provincia compra este medicamento a través del programa salud sexual para que no falte, porque a veces Nación puede retrasar el envío».

«Nosotros también realizamos las compras correspondientes, porque es un medicamento que se utiliza mucho para inducir partos normales, pero la dosis es más pequeña, entonces hay un flujo del medicamento a disposición», señaló.

Además, comentó que hasta la fecha no contaron con casos en los que no se pueda practicar la IVE, ya que «trabajamos para que no ocurra, pero sí hemos tenido pacientes que vienen y consultan, y por ahí no están encuadradas en los causales de la ley, y en esos casos no se puede realizar».

¿Dónde acceder a la información?

En la capital, las personas que requieran informarse pueden hacerlo en cualquier centro de salud pública, ya sean hospitales, como el Vidal y el Ángela Llano. Además, pueden acceder a alguna de las 37 Salas de Atención Primaria de la Salud (SAPS), o en los 17 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Teniendo en cuenta que cada uno de los nosocomios mencionados cuentan con consultorios médicos y de ginecología, como también de atención familiar, quienes requieran información y consejería pueden dirigirse a cualquiera de ellos. A su vez, en todos los niveles sanitarios contienen equipos interdisciplinarios. (Fuente: Diario época)