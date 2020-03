Realizaron dos operativos en el tercer día de desinfección

El Municipio de Resistencia realizó por tercer día consecutivo el Plan de Desinfección impulsado por el intendente, Gustavo Martínez, con el fin de mitigar el contagio del coronavirus. Intervinieron en el operativo decenas de trabajadores que llevaron adelante un operativo con pulverización espacial y también la modalidad terrestre en dos amplios perímetros de la capital chaqueña. Uno de ellos en la zona comprendida entre las avenidas Hernandarias, Malvinas Argentinas, Alberdi y Marconi, el otro operativo abarcó el perímetro de las avenidas 9 de Julio, Las Heras, Castelli, Alvear, Hernandarias y 25 de Mayo.

Los trabajadores municipales equipados con la indumentaria de bioseguridad realizaron la desinfección de los espacios públicos mediante la utilización de hipoclorito de sodio que no afecta la salud de los vecinos. Contaron con sus elementos de trabajo y vehículos adaptados para realizar el procedimiento en dos sectores amplios. El primer operativo incluyó los barrios San Miguel, 400 Viviendas, Villa Marín, Complejo Malvinas, Villa Libertad y alrededores.

Estuvieron presentes el asistente ejecutivo en Saneamiento Ambiental, César Ayala junto con el asistente Ejecutivo, Matías Castillo, quienes detallaron que se realizó la desinfección espacial con 20 motomochilas manejadas por operarios, cuatro termonieblas y una máquina que recorre la zona. Los funcionarios municipales recordaron que esos elementos permiten un mejor abordaje dada la complejidad de algunos barrios que son de difícil acceso, ya sea por pasillos estrechos como así también por la presencia de escaleras propias de conjuntos de viviendas Fonavi.

También acompañó la secretaria de Desarrollo Humano, Laura Balbis, quien recordó que se trata de un Plan de 10 días consecutivos en los que van a desinfectar diferentes lugares de la ciudad y resaltó que los trabajadores utilizan un mameluco especial de bioseguridad junto con antiparras y guantes. “Estamos muy contentos con esta actividad que estamos realizando, siempre tratando de mitigar la pandemia que ataca a todo el mundo”, señaló.

Junto a ella estuvo la concejal Katia Blanc, que afirmó que «los vecinos brindan el apoyo y dan aliento a los trabajadores que son los que permiten que podamos estar en casa». Y añadió: «Ellos están trabajando para el bienestar de la ciudad, porque, como dijo el presidente de la Nación, esto es algo que debemos afrontar en equipo”. En la misma sintonía, el edil Mario Delgado resaltó que el objetivo que se está buscando es “llegar a barrios populosos y a todos los lugares con este plan de desinfección”.

Por otro lado, Ramón Martín Fernández, vecino del barrio San Miguel comentó: “Es importante que se preocupen por el barrio con la desinfección que se está haciendo. El encierro me hace mal, pero hay que respetar y tratar de no contagiarse, y que cada uno se quede en su domicilio”. También, Pablo Pamies desde su hogar afirmó: “Estamos en cuarentena y me parece súper importante las medidas que se están tomando con respecto a lo que hacen y es algo que tendría que continuar, no solamente por lo que estamos viviendo, sino algo que sea continuo y de siempre”.

En el otro operativo intervino en el casco céntrico donde trabajaron ocho camiones regadores, junto con aproximadamente 70 agentes que concretaron la desinfección de modalidad terrestre, con hipoclorito líquido que los trabajadores esparcieron mediante la utilización de escobillones para desinfectar las veredas y calles. Abarcó el perímetro compuesto por las avenidas 9 de Julio, 25 de Mayo, Hernandarias, Alvear, Castelli y Las Heras. Por otra parte, el subsecretario de Infraestructura y Equipamiento Urbano, Marcos Pereyra, pidió a los vecinos la colaboración para “que nos ayuden arrojando agua y lavandina a sus veredas y así podamos combatir al virus entre todos”.

Contó con la supervisión del presidente del Concejo Municipal, Agustín Romero; la concejal Soledad Villagra; los secretarios Guillermo Monzón de Planificación y Hugo Acevedo de Gobierno. También estuvieron los subsecretarios Otilia Aguirre de Ordenamiento Territorial y Gustavo Amann de Control y Fiscalización y el director general de Obras, Nicolás Barraza.