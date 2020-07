Reclaman avances en una causa por abuso sexual en la infancia

En junio de 2020, la Organización Mundial de la Salud publicó: “Una de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia” (ASI). No obstante, son muy pocos los casos en los cuales la víctima reúne las condiciones necesarias para afrontar el camino de la denuncia, y cuando ello sucede, la mayoría de las veces se topa con una serie de obstáculos y déficits en la atención de la Justicia.

En eso sentido cabe recordar lo dicho por el ex Juez Federal Carlos Rozanski, con una importante trayectoria en el juzgamiento de estos crímenes: “se denuncian solo el 10% de los casos y de ellos se condenan menos del 1%. De cada 1000 abusos que se cometen, se condena solo uno”.

En ese marco puede inscribirse la denuncia de N.A. una joven madre al tío paterno de su hijita por abuso sexual contra la menor, abusos a los que era sometida en momentos que quedaba al cuidado de su abuela paterna, sin avances sustanciales a dos años de presentada la denuncia. La causa está caratulada como LIVA, RAMIRO TOMAS S/ ABUSO SEXUAL SIMPLE», Expte. Nº 21758/2018-1.

Por ello, desde la organización Al Fin Justicia que nuclea a sobrevivientes del ASI, junto con referentes de la política, de los DDHH, y también organizaciones sociales, emitieron un documento en el cual dejan sentada su exigencia de cese de “revictimización” a la menor y su madre, y mayor celeridad en el proceso, así como la incorporación de una serie de pruebas que han sido obviadas.

PODER JUDICIAL

Y REVICTIMIZACIÓN

Cabe remarcar que el denunciado a una persona perteneciente a una de las fuerzas de seguridad como lo es Gendarmería Nacional. En el documento al respecto se destaca: “…) A partir de la incorporación de una abogada defensora NA pudo acceder al expediente y observar que no se había incorporado prueba sustancial. En medio de amenazas y hostigamientos constantes por parte del agresor de la niña, la causa fue elevada a juicio. El mismo día de la audiencia inaugural del juicio, horas antes, notificaron a N.A. por teléfono que la audiencia estaba suspendida. Los motivos de porque no se realizó el juicio y la fecha de reprogramación no fueron notificadas formalmente a la familia. N.A. y su hijita han sido revictimizadas por los modos de intervención judicial, agregando un sufrimiento extra en la búsqueda de Justicia.”

Por ello subrayan; “Nuevamente, el poder judicial como espacio de justicia, vulnera los derechos de quienes han sufrido, poniendo al agresor en un lugar de privilegio e impunidad. El delito de abuso sexual de niños es un delito aberrante con características propias que requiere una intervención respetuosa e inmediata, que proteja y respete los derechos de los niños y las niñas”.

REPARACIÓN EFECTIVA

Asimismo, manifestaron que su preocupación ante la repetición “una y otra vez practicas revictimizantes por parte de quienes tienen el deber de proteger, más aún en casos como el que denuncia N.A. que involucra a una persona perteneciente a una de las fuerzas de seguridad como lo es Gendarmería Nacional.A pesar de que nuestra provincia adhiere a la Ley Micaela y nuestro País a la convención de los derechos del niño; los derechos de nuestros niños son los más vulnerados y los más silenciados. ALFINJUSTICIA y organizaciones abajo firmantes reclamamos se incorpore prueba fundamental, investigación seria de los hechos denunciados, escucha respetuosa de la niña y su familia, juicio oral y público, para que finalmente el acceso a la justicia de niñes víctimas de abuso sexual sea una realidad”.

Justicia para T.L.

