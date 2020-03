Reclamo de una víctima por un caso de violencia de género

Una joven víctima de violencia de género se comunicó con elDIARIO de la Región para hacer público su pedido a la Justicia y alertar a la comunidad respecto de una serie de amenazas y golpizas que sufriera a manos de su ex pareja, Pablo Daniel Orlando Del Riccio, sobre quien pesan dos denuncias y a la fecha se encuentra prófugo. La semana pasada la Fiscalía N° 11, a cargo de Héctor Valdivia, recibió una nueva denuncia y reiteró el pedido de captura.

La causa fue tramitada primero ante la fiscalía n° 4, en noviembre de 2019, oportunidad en la que Del Riccio fue denunciado por “lesiones leves en contexto de violencia de género” hacia su ex pareja. No obstante, no pudo ser hallado por efectivos policiales, y asimismo persistió en su conducta persecutoria.

Según relató la joven a este medio “Desde noviembre del año pasado tiene el pedido de aprehensión, pero me molestó y amenazó durante todas las vacaciones, tiene contactos policiales en la Comisaría Cuarta donde se lo apaña”.

Según trascendidos por el momento el acusado no se encontraría en la provincia, pero a nadie le consta la veracidad de esa información. Sumando a que, una vez realizada la primera denuncia, Del Riccio no sólo no cesó, sino que continúo con los acosos e intimidaciones esta situación genera una lógica incertidumbre “Me golpeó y me amenazó, me dijo que si me llegaba a ver me iba a matar”, afirmó la denunciante.

Consultado al respecto, abogado de la joven, Pablo Vianello precisó; “Ella me contacta a mí antes de la pandemia. Ella había iniciado una causa penal anteriormente en la fiscalía N°4 en noviembre de 2019, no estaba patrocinada por mí sino por otro abogado. Esa denuncia es la más importante, allí se imputa a Pablo Daniel Orlando Del Riccio, acusado de “lesiones leves en contexto de violencia de género” hacia su ex pareja.

“Se libra el pedido de captura, pero no pudo ser hallado ni notificado, por lo cual Del Riccio quedó prófugo. Semanas atrás ante un nuevo hecho de amenazas la joven se contacta conmigo y presentamos una nueva denuncia sobre este nuevo hecho. Ponemos en conocimiento de la sociedad que está persona sigue prófuga” destacó.

Cabe destacar que según estudios de la organización Mumalá, el 18% de las mujeres víctimas de femicidio en 2019 ya habían denunciado a su agresor. El porcentaje creció en 2020, con un 23% de denuncias precedentes al delito. Según estos datos, hubo un femicidio cada 26 horas en Argentina en 2019. En enero y febrero de 2020, la frecuencia aumentó a uno cada 25 horas. Por otra parte, la organización “La Casa del Encuentro”, pionera en la lucha contra el femicidio, también registró un aumento del 25% en las llamadas solicitando asesoramiento por violencia de género del 25% desde principios de marzo.