RECLASIFICACIÓN PROVINCIAL: Juventud, Pinedo, Acción y Uncaus sacaron ventajas

El Torneo Provincial de Clubes de básquet, organizado por la Federación Chaqueña de dicha disciplina (FChB), inició anteanoche los juegos de la etapa de Reclasificación al mejor de tres enfrentamientos.

En estos, Juventud VC, Pinedo Central, Acción y Uncaus sacaron ventajas al ganarle a Social de Las Breñas (82-73), CUNE (88-76), Hindú (72-70) y Don Bosco (96-60), respectivamente.

Hay que destacar que en cada una de las series habrá un ganador, que conseguirán sus pasajes para los 4tos. de final donde se enfrentarán a Dep. Comercio, Asoc. Española, Asoc. Italiana y Regatas Rcia., que consiguieron sus clasificaciones anticipadas por ocupar los primeros y segundos puestos en las zonas de la etapa regular.

LOS JUEGOS INICIALES

Con una notable producción de Pedro Machín, goleador con 26 tantos, Juventud derrotó en Villa Centenario a Social, por 82-73, y ahora buscará el pase a 4tos. de final en Las Breñas. El primer duelo tuvo a Maxi Sluzar como máximo anotador en la visita, con 17.

Por su parte, luego de un desperfecto técnico que retrasó el inicio del juego, Pinedo Central se impuso como local a CUNE, por 88-76. Agustín Ávalos fue el goleador, con 29 tantos.

En tanto, pese a reaccionar sobre el final, Hindú cayó en su casa ante Acción, por 72-70. El goleador fue Matías Gabutti, de la visita, con 23 tantos.

Y, Uncaus ratificó su favoritismo y se impuso sobre Don Bosco, por 96-60. Pablo Brocal, en el local, y José Romero, en la visita, fueron los goleadores con 16 tantos cada uno.

LOS JUEGOS

Juegos 1: Uncaus (3º “A”) 96-Don Bosco (6º “A”) 60; Juventud VC (4º “A”) 82-Social (5º “A”) 73; Hindú (4º “B”) 70-Acción (5º “B”) 72, Pinedo Central (3º “B”) 88-CUNE (6º “B”) 76.

Juegos 2: Don Bosco-Uncaus, Social-Juventud VC, Acción-Hindú, CUNE- Pinedo Central.

ETAPA DEFINITORIA

4tos. de final: 1º Zona “A” vs. 4º Zona “B” (Serie 1); 2º Zona “A” vs. 3º Zona “B” (Serie 2), 1º Zona “B” vs. 4º Zona “A” (Serie 3), y 2º Zona “B” vs 3º Zona “A” (Serie 4).

Semifinales: ganador Serie 1 vs. ganador Serie 4 (Serie “A”), y ganador Serie 2 vs. ganador Serie 3 (Serie “B”).

Final: ganador de la Serie “A” vs. ganador de la Serie “B”.